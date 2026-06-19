ANA Xとソニー銀行は、「マイル獲得チャレンジ 国内ショッピング＆給与振込指定で最大30,000マイルプレゼントキャンペーン」を、6月26日から8月31日まで実施する。

キャンペーン期間中に新規口座開設と同時に「ANAマイレージクラブ／Sony Bank WALLET」を申し込み、8月31日までに国内ショッピングで1万円以上利用すると最大20,000マイルを獲得できる。国内ショッピング利用金額20万円以上で特典マイル18,500マイルが獲得でき、通常特典マイル1,000マイル、入会マイル500マイルを合わせて20,000マイルとなる。参加登録不要。

さらに、給与または賞与の受け取りで最大10,000マイルをプレゼントする。2026年6月26日〜9月30日、10月1日〜31日の各期間中にそれぞれ1回あたり10万円以上の給与・賞与振込があり、2025年12月1日〜2026年6月25日に振込実績がないことが条件。振込額15万円以上で10,000マイルを付与する。要参加登録。すでに口座を保有している人も参加可能。

キャンペーンマイルの積算時期は11月末ごろを予定している。