もっと早く出会いたかった…「まるでお店じゃん！」「散らばらなくて快適〜」100均調理グッズ

ダイソーで見つけた『厚み調節スライサー』が想像以上に便利でした。後ろのスライドを動かすだけでスライスの厚さを調整できるのが特徴で、玉ねぎやキャベツ、じゃがいもなど幅広い食材に使えます。実際にキャベツをスライスしてみると、軽い力でスムーズにカットでき、食材も飛び散りにくく快適。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：厚み調節スライサー

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480031118

まるでお店のようなクオリティに！便利なキッチングッズ

ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『厚み調節スライサー』は、食材をスライスする際、料理に合わせて厚みを7段階に調節できる優秀グッズ。

スライサーの後ろにスライド式の調整機能が付いており、両サイドには「あつい」「うすい」の表示があります。

この部分を動かすことで、刃が付いていない側の板の高さが変化し、ガイドの高さを調整できる仕組み。約0.3mm〜2.5mmまでの厚みでスライスが可能です。

操作はとても直感的で、簡単に厚さを変えられるのが便利です。

用途も幅広く、玉ねぎのスライスやキャベツの千切り、じゃがいもチップス作りなど、さまざまな調理に活用できます。

1台で複数の用途に対応できるため、キッチンにあると重宝しそうです。

さらに、日本製という点も注目したいポイント。早速使っていきましょう！

ダイソーの『厚み調節スライサー』の使い心地は？

今回はキャベツのスライスに使ってみました。まず感じたのは、刃の切れ味の良さです。軽い力でスライドさせるだけでスムーズにカットでき、力を入れなくてもきれいにスライスできます。

また、使い勝手の面でも好印象。ピーラーでキャベツを千切りにすると周囲に飛び散りやすいことがありますが、このスライサーは食材が飛び散りにくく感じました。

大きめのボウルを使用していたこともありますが、スライスしたキャベツが出てくる場所がある程度限定されているためか、作業中の散らかりが少なかったです。

厚み調整機能もしっかり活躍します。一番薄い設定では透けるほど薄くスライスできます。

一番厚い設定では食感がしっかり残る厚さにカットできます。

シャキシャキ感を楽しみたいサラダや、薄切りが向いているメニューなど、料理に合わせて厚さを変えられるのは大きな魅力です。

気になった点としては、刃の部分に切った食材が溜まりやすいこと。ただし、水で流すと比較的簡単に取れるため、お手入れに大きな負担は感じませんでした。

今回はダイソーの『厚み調節スライサー』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。