19日（金）は、晴れる近畿〜関東で真夏日のところが多いでしょう。20日（土）から21日（日）は雨の範囲が広がり、大雨のところもありそうです。

■全国天気（19日予報）

北海道は雲が多く、午後は内陸や山沿いで雷雨のところがあるでしょう。道東では昼前に晴れ間がありそうです。東北は、宮城・山形でくもり空が続きますが、青森・岩手・秋田・福島は晴れ間がありそうです。昼過ぎから夕方にかけては、内陸や山沿いで雷雨のところがありそうです。北陸・関東甲信・東海は青空が広がり、強い日差しが照りつけそうです。夕方から夜にかけて、群馬・栃木では雷雨のところがあるでしょう。近畿では、午前中は晴れますが、午後はくもり空となりそうです。中国・四国の天気は下り坂です。夜になって雨の降り出すところが多いでしょう。九州南部は雨が降り続き、激しい雷雨も予想されます。九州北部も午後は雨の範囲が広がりそうです。沖縄は晴れる見込みです。

■全国気温（19日予想）

7月並みの暑さのところが多いでしょう。関東甲信・東海・近畿では真夏日が続出しそうです。岐阜・京都では34℃、甲府・名古屋・奈良では33℃まであがりそうです。

【予想最高気温（前日差）季節感覚】

札幌 24℃（-5）7月上旬

青森 23℃（-1）6月下旬

仙台 26℃（＋1）7月上旬

新潟 27℃（-2）7月上旬

東京 30℃（＋4）7月中旬

名古屋 33℃（＋2）真夏並み

大阪 32℃（＋3）7月中旬

広島 30℃（-1）7月上旬

高知 28℃（-3）6月下旬

福岡 28℃（-3）6月下旬

鹿児島 27℃（-1）6月上旬

■週末の天気

20日（土）は、西日本の広範囲で雨となり、九州を中心に雨脚が強まる可能性があります。午後は、東海・関東・北陸でも雨が降り出しそうです。21日（日）は、西日本・東日本に加え、東北も雨になるでしょう。北陸・東北の梅雨入りも近いとみられます。週末の雨をきっかけとして、東北太平洋側や関東では低温傾向となるでしょう。21日（日）の最高気温は、仙台で19℃、東京は22℃止まりの予想で、いずれも5月上旬並みの肌寒さ（涼しさ）となりそうです。

（気象予報士 平井史生）