noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬マニア」第28回は「物語の背景にある嫉妬が気になってしまう私は、どの時代に生まれたとしてもきっと『嫉妬マニア』」です

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前回「「いいね」のために〈食べたい〉より〈映える〉ものを注文してしまう。自分の「好き」がわからない承認欲求モンスターになってしまった」はこちら

物語の背景にある嫉妬が気になる

大河ドラマ「豊臣兄弟」が面白くて毎週かかさず観ている。

愛知県に住んでいる私は、名古屋の中村区あたりを通るたび、豊臣兄弟はこの辺の農民だったのかあ……と身近に感じている。



生まれもった身分がすべてを決定するはずの時代に、農民から天下人へと駆け上がっていった秀吉と秀長。その壮大な成り上がりは、きっと周囲の武将たちにとっては凄まじい嫉妬の的だったことだろう。



どんな物語を観ていても、ついついその背景にある嫉妬について思いを馳せてしまう。あの時代の人たちは、いったいどんな嫉妬をしていたんだろう？

その時代、人口の８割が農民だった。農民の家に生まれ、死ぬまで農民で、畑を耕し、年貢を収めて生きていく。頑張ったところで、ほとんどの人は商人や職人、武士にはなれない。超えられない壁が、生まれる前から決まっている。

一見、残酷に思える。でも少し立ち止まって考えると、それはある意味で「楽」でもあったのではないだろうか。



現代は建前上、実力主義だ。生まれも身分も関係なく、たとえ貧困家庭に生まれても自由に生き方を選べる。努力と才能次第で誰でも上に行ける可能性がある。



だからこそ、他社の成功と自分の現状の差は、そのまま自分の能力不足という「自己責任」になってしまう。

「もしかしたら自分があそこにいたかもしれない」という錯覚が生まれ、それが強烈な嫉妬や自己嫌悪を産む。

対して、江戸時代のように完全に固定された身分制度のもとでは、上の階層の人間に「自分もあそこにいけたかもしれないのに」なんて無駄な嫉妬を抱くことがない。嫉妬とは「手が届くかもしれない相手」にしか発動しない感情だからだ。



上の身分の者が持つ富や権力に対して抱く感情は、個人的な嫉妬というよりは社会の理不尽に対する怒りや諦念に近いものになる。

時代が時代なら、私は…

小さい頃から東京に住んでいて、実家が太く、高学歴で、自分より何倍も本が売れていて、テレビにも雑誌にも引っ張りだこのあのエッセイスト！ きいいいいい！ 悔しいーー！ 田舎にいる中卒の私だってきっと……！ なんて、思うことすらなかったはずだ。



決して覆すことのできない絶対的な壁があって、美味しい農作物がたくさん育つように、自分の家族が健康に暮らせるように、それだけを考えながら生きていける。案外、そのほうが精神的には楽だったんじゃないだろうか？

もっとも、身分が違う人に嫉妬することはなくても、同じ長屋の住人同士、同じ村の農民同士には、嫉妬していたかもしれない。

「あいつのほうが村の男に人気！」「あいつだけ立派なクワを使ってずるい！」「うちの息子のほうがイケメンだ！」とかね。



それに、村社会はしんどい。何もかもが筒抜けで、プライベートなことまでああだこうだと評価され、指図される。また、誰かが抜け駆けをして富を得ることも許されない。突出した個体を引きずり下ろし、掟から外れたものを徹底的に排除する「村八分」システムが、共同体の秩序を守る。出過ぎず、目立たず、恨みを買わないように、永久に空気を読みながら生きていくしかないのだ。ああ、考えるだけでうんざりする。

いや……待てよ？ そういえば、私の父の一族は、もともと三河に山を持っていたらしい。といっても、私のギャンブル依存症のダメ親父の父（私からすると祖父）が、借金のカタに売り飛ばしてしまったけれど。

ということは、時代が時代なら、私は農民でなく、庄屋の娘だったんじゃないか……？ 農民階級のトップ。だとしたら、読み書きもできて、本を読むこともできたんじゃ……？

いいぞ。裕福だ！



村人たちに頼られ、祭りの日には一番いい着物を着て、縁側で梅を眺めながら本を読む。悪くない。……というか、かなりいい！ 現代より向いてたんじゃないか、私。



きっと、源氏物語や古今和歌集を読み、浮世絵や春画に浸り、自分も少しは和歌なんか書いたりもしちゃって、目指すは、武家の家へ嫁ぐため、教養や作法を磨き……



……って、ダメだ！ それじゃ今と同じだ。結局、よその村の豪農の娘と自分の嫁ぎ先を比べて嫉妬してしまうに違いない。

「玉の輿」の語源となった「お玉」

日本史上の嫉妬を語るなら、大奥は外せない。（大奥や、吉原遊郭などの女同士のドロドロエピソードは大好物だ！）



巨大な権力と資源を持つたった一人の将軍さまの子を産むという目的のために、日本中から選び抜かれた数百人の「いい女」が一か所に召集され隔離される。

そこでの愛憎劇は、単なる情念のぶつかり合いではない。一族の命運と、自分の地位をかけた、人生がかかった必死の生存戦略だ。ライバルを蹴落とす行為も日常茶飯事だったはず。おお、怖い。



何百人といても、将軍さまはたった一人。ほとんどの女がお手付きにすらなれず、大奥の中で一生を終えていく。地元にいれば、誰もが振り返るほどの器量よしとして、望まれるまま幸せな結婚をし、穏やかに暮らせたはずの女たちだ。



そんな優れた容姿や教養を持った者たちが一箇所に閉じ込められた結果、誰の目にも留まらないまま、ただ他者への羨望と嫉妬だけで人生のエネルギーをすり減らしていくことになる。



「玉の輿」の語源となった「お玉」（三代将軍・徳川家光の側室。のちの桂昌院）は、もともとは八百屋の娘だったとされている。（諸説あり）



低い身分から入ったお玉は、名門の公家や武家出身の他の側室や侍女たちからその生まれを徹底的に蔑まれた。立ち居振る舞いや言葉遣い、教養のなさといった細かな落ち度を容赦なく突かれ、陰口や執拗ないびりの対象になったそうだ。

身分の高い周囲の女たちにとって、本来なら自分の足元にも及ばないはずの階級の娘が同じ場所にいること自体が、許しがたい理不尽であり、嫉妬の対象だっただろう。

しかし、そのお玉が将軍の寵愛を受け、のちの５代将軍となる綱吉を出産する。すると、周囲の嫉妬は単なる嫌がらせから、命の危険を伴うような陰謀へと変わっていった。



大奥という、将軍の子を産むことが唯一の勝利である閉鎖空間で、最も身分の低い女がその頂点に立ったわけだ。周囲の女たちが抱いた敗北感と憎悪は凄まじいものだろう。

やっぱり人間は変わらない

自分がどれだけ努力しても得られない権威を、若さや美貌、そして運という要素で奪い去っていく存在に対する恐怖と憎悪は、どれほどのものだっただろうか。

400年後の日本で生きている私にも、その気持ちは簡単に理解できてしまう。



やっぱり人間は変わらない。

身分で階級が固定されていても、農民でも、庄屋の娘でも、身分の高い女でも、結局のところ、人間はどのような枠組みの中に置かれても、他者と自分を比べ、欲を出し、嫉妬に身を焦がしてしまう生き物なのだ。

あーあ、情けない。



そして、その情けなくて醜くてがむしゃらな様子が、なんともいえず人間らしく、面白くて愛おしい。

山はもうないし、身分もない。私は、庄屋の娘にも大奥の女にもなれなかった。



でも嫉妬心は、きっとどの時代に生まれても、人一倍、持ち合わせていただろうな。それだけは自信がある。



ならば、お下がりの山も守るべき身分もないこの平らな世の中で、これまで通り、この時代ならではの嫉妬に「きいいいいい！」と身を焦がしながら、泥臭く、したたかに、面白がりながら生きていくしかなさそうだ。