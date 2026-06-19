『風、薫る』虎太郎、“恋敵”シマケンに嫉妬心 小林虎之介「分かりやすくライバル視」
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）に出演中の竹内虎太郎役・小林虎之介がコメントを寄せた。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
――虎太郎はどのような人物だと思いますか？
虎太郎は根っからの純粋さと優しさがある人です。
足軽の家に生まれ百姓になり、幼いころから近くにいたりんを、笑顔がすてきだとかそんなささいなことで好きになっていったのだと思います。物語が進むにつれてりんとの身分の差を知り、距離感をものすごく悩みながら生きているのだろうと感じました。
りんが結婚を決めたときは相手がいい人であってくれればと、幸せを願っていたと思います。
結婚がうまくいかずに環を連れて実家に戻ってきたとき虎太郎は平気な顔をしていましたけれど、自分がこの人と結婚して家庭を築いて３人でいたかった…と演じていて悲しい気持ちになったことを覚えています。
時代が目まぐるしく変わるなか、虎太郎自身も大人になる過程でいろんな迷いで苦しんでいたと想像します。
――第12 週（60 回）では虎太郎が東京にやってきましたね。
ずっと栃木で働いていましたが、生活が苦しくなり家族を守るためにお金を稼がなきゃいけない。
暮らしを変えるため、そして自分のこれからの生き方も考えて東京に出てきて働いていた。製薬会社の給仕から社員となったタイミングでりんに会いにきました。
りんのことは一途に思い続けているので東京で困っていたら支えてあげたいという気持ちはもちろんあります。ただ、それだけではなく、虎太郎自身もやりたいことや家族へのいろんな想いを抱えて東京にきて、必死に変わろうと頑張っている最中だと思います。
――恋のライバル的なシマケンと会ってしまいましたが……
虎太郎は鈍感だと思うのでりんがシマケンに好意があるかは分からないですが、東京でしゃれたメガネをかけた文字の書ける賢そうな男がりんの近くにいるというだけで、少しの嫉妬と引け目も感じてしまった。
自分が劣っているように見えるのが嫌で「銀座の製薬会社で…」と気取って言ってはみたものの、分かりやすくライバル視をしてしまいましたね。
これからの虎太郎がどんな運命をたどることになるのか。どうなるにしても視聴者の皆さんには「虎太郎がんばって！」とこの先も応援してもらえるように演じていきたいです。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
――虎太郎はどのような人物だと思いますか？
虎太郎は根っからの純粋さと優しさがある人です。
足軽の家に生まれ百姓になり、幼いころから近くにいたりんを、笑顔がすてきだとかそんなささいなことで好きになっていったのだと思います。物語が進むにつれてりんとの身分の差を知り、距離感をものすごく悩みながら生きているのだろうと感じました。
結婚がうまくいかずに環を連れて実家に戻ってきたとき虎太郎は平気な顔をしていましたけれど、自分がこの人と結婚して家庭を築いて３人でいたかった…と演じていて悲しい気持ちになったことを覚えています。
時代が目まぐるしく変わるなか、虎太郎自身も大人になる過程でいろんな迷いで苦しんでいたと想像します。
――第12 週（60 回）では虎太郎が東京にやってきましたね。
ずっと栃木で働いていましたが、生活が苦しくなり家族を守るためにお金を稼がなきゃいけない。
暮らしを変えるため、そして自分のこれからの生き方も考えて東京に出てきて働いていた。製薬会社の給仕から社員となったタイミングでりんに会いにきました。
りんのことは一途に思い続けているので東京で困っていたら支えてあげたいという気持ちはもちろんあります。ただ、それだけではなく、虎太郎自身もやりたいことや家族へのいろんな想いを抱えて東京にきて、必死に変わろうと頑張っている最中だと思います。
――恋のライバル的なシマケンと会ってしまいましたが……
虎太郎は鈍感だと思うのでりんがシマケンに好意があるかは分からないですが、東京でしゃれたメガネをかけた文字の書ける賢そうな男がりんの近くにいるというだけで、少しの嫉妬と引け目も感じてしまった。
自分が劣っているように見えるのが嫌で「銀座の製薬会社で…」と気取って言ってはみたものの、分かりやすくライバル視をしてしまいましたね。
これからの虎太郎がどんな運命をたどることになるのか。どうなるにしても視聴者の皆さんには「虎太郎がんばって！」とこの先も応援してもらえるように演じていきたいです。