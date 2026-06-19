人気コメディシリーズ『オースティン・パワーズ』の第4作は、ついに実現へ動き出すのかもしれない。主演のマイク・マイヤーズが、新作の可能性について前向きな回答を見せている。

『オースティン・パワーズ』は、マイヤーズ演じるオースティン・パワーズが、英国スパイとして、時には写真家、ミュージシャンとしてドタバタを繰り広げるコメディシリーズ。『007』シリーズなど数々のスパイ映画のパロディに、1960年代のポップカルチャーへのオマージュやきわどいジョークをミックスした作風で知られている。

1997年の第1作『オースティン・パワーズ』に続き、『オースティン・パワーズ：デラックス』（1999）、『オースティン・パワーズ ゴールドメンバー』（2002）が製作。トム・クルーズ、ジョン・トラボルタ、オジー・オズボーン、バート・バカラック、エルヴィス・コステロら豪華カメオ出演も見どころのひとつとして、今なおカルト的な人気を誇っている。

実は最近、大手電気通信事業者ベライゾンのにて、『オースティン・パワーズ』のキャラクターであるDr.イーブル（マイヤーズの2役）、ナンバー・ツー（ロブ・ロウ）、スコット（セス・グリーン）、フラウ・ファービッシナ（ミンディ・スターリング）がカムバックしている。おなじみの顔ぶれの再集結に、ファンの間では新作への期待が再燃していた。

この流れを受け、スタンダップ・コメディアンのトレヴァー・ノアがホストを務める「ワールドカップ・ウォッチパーティ」にゲスト出演したマイヤーズは、視聴者から「『オースティン・パワーズ』の4作目を見ることはできますか？」と質問された。これに対し、マイヤーズは「ええ」と即答。詳細には踏み込まなかったものの、続編の可能性に強い含みを持たせた形だ。

また、シリーズでオースティン・パワーズの上司であるバジル・エクスポジション役を演じたマイケル・ヨークもに向けて「その話はよく聞きますね」とコメント。「本当だといいですね、あのシリーズは本当によくできているから。最初は、あれが成功するとは誰も思っていなかったけれど、マイヤーズだけは分かっていたいんですよ、それも一度だけでなく、三度もね」と続編に前向きな姿勢を示している。

前作から年月を経た続編が大ヒットとなるのは『トップガン・マーヴェリック』や『プラダを着た悪魔2』が好例だ。コメディ映画ではチャニング・テイタム＆ジョナ・ヒル主演、映画『21ジャンプストリート』シリーズ第3弾のが進行するほか、カルト的人気を誇る『ロミーとミッシェルの場合』も約30年ぶりとなるが撮影中。『オースティン・パワーズ』シリーズ第4作もこの流れに続くこととなるだろうか。続報を待とう。

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