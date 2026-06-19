【1か月予報】6月下旬は梅雨寒のエリアも
北海道・東北・関東甲信・東海では、6月26日頃にかけて、気温が平年よりも低くなるでしょう。7月4日から7月17日頃にかけては、平年並みか平年より高めの気温となりそうです。
■北日本（北海道・東北）
【天候の傾向】
北海道の天気は、数日の周期で変化するでしょう。東北の天気は例年と同様にくもりや雨の日が多い見込みです。東北南部の梅雨入りは近いでしょう。6月下旬は冷涼な空気が流れ込み、平年より低い気温となりそうです。
【気温の傾向】
6月20日から6月26日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より低い」でしょう。6月27日から7月3日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並み」でしょう。7月4日から7月17日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。
【平年の梅雨入り】
東北北部 6月15日頃
東北南部 6月12日頃
■東日本（北陸・関東甲信・東海）
【天候の傾向】
東日本では、例年と同様にくもりや雨の日が多い見込みです。北陸の梅雨入りも近いでしょう。関東甲信・東海では、6月20日から26日頃にかけて、低気圧や前線の影響を受け、例年と比較してくもりや雨の日が多くなりそうです。
【気温の傾向】
6月20日から6月26日頃にかけての気温は、北陸では「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年より低い」見込みです。6月27日から7月3日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」でしょう。7月4日から7月17日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並みか高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。
【平年の梅雨入り】
北陸 6月11日頃
【2026年の梅雨入り】
関東甲信 6月7日に梅雨入り発表
東海 6月7日頃に梅雨入り発表
■西日本（近畿・中国・四国・九州）
【天候の傾向】
西日本では、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう。7月には、平年より気温が高めとなり、より蒸し暑くなりそうです。
【気温の傾向】
6月20日から7月3日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」でしょう。7月4日から7月17日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並みか高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。
【2026年の梅雨入り】
近畿 6月4日梅雨入り発表
中国 6月4日梅雨入り発表
四国 6月2日梅雨入り発表
九州北部 6月4日梅雨入り発表
九州南部 6月1日梅雨入り発表
■奄美・沖縄
【天候の傾向】
6月26日頃にかけて、湿った空気の影響を受けやすく、奄美では例年よりもくもりや雨の日が多く、沖縄では例年よりも晴れる日が少ないでしょう。6月27日頃からは、奄美・沖縄ともに、例年同様に晴れる日が多い見込みです。
【気温の傾向】
6月20日から6月26日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より低い」でしょう。6月27日から7月3日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」の見込みです。7月4日から7月17日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。
【2026年の梅雨入り】
奄美 5月3日梅雨入り発表
沖縄 5月4日梅雨入り発表
【平年の梅雨明け】
奄美 6月29日頃
沖縄 6月21日頃
■期間中の日最高気温平年値
【北日本】
6/20→7/19
札幌 22.1℃〜25.6℃
青森 22.5℃〜26.3℃
仙台 23.4℃〜26.6℃
【東日本】
6/20→7/19
新潟 25.0℃〜29.0℃
東京 26.3℃〜30.1℃
名古屋 27.8℃〜31.8℃
【西日本】
6/20→7/19
大阪 28.1℃〜32.3℃
広島 27.4℃〜31.5℃
高知 27.3℃〜31.4℃
福岡 27.4℃〜31.7℃
鹿児島 27.8℃〜32.4℃
【奄美・沖縄】
6/20→7/19
名瀬 30.2℃〜32.4℃
那覇 30.3℃〜32.1℃
■1か月予報（6月20日〜7月19日のまとめ）
＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞
北日本: 40%・40%・20%
東日本: 40%・30%・30%
西日本: 30%・30%・40%
奄美・沖縄:30%・40%・30%
＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:40%・30%・30%
北日本（太平洋側）:30%・30%・40%
東日本（日本海側）:30%・30%・40%
東日本（太平洋側）:20%・40%・40%
西日本（日本海側）:30%・30%・40%
西日本（太平洋側）:30%・30%・40%
奄美・沖縄: 30%・40%・30%
＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:30%・30%・40%
北日本（太平洋側）:40%・30%・30%
東日本（日本海側）:40%・30%・30%
東日本（太平洋側）:40%・30%・30%
西日本（日本海側）:30%・40%・30%
西日本（太平洋側）:30%・40%・30%
奄美・沖縄: 40%・30%・30%