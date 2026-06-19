北海道・東北・関東甲信・東海では、6月26日頃にかけて、気温が平年よりも低くなるでしょう。7月4日から7月17日頃にかけては、平年並みか平年より高めの気温となりそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北海道の天気は、数日の周期で変化するでしょう。東北の天気は例年と同様にくもりや雨の日が多い見込みです。東北南部の梅雨入りは近いでしょう。6月下旬は冷涼な空気が流れ込み、平年より低い気温となりそうです。

【気温の傾向】

6月20日から6月26日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より低い」でしょう。6月27日から7月3日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並み」でしょう。7月4日から7月17日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

東北北部 6月15日頃

東北南部 6月12日頃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本では、例年と同様にくもりや雨の日が多い見込みです。北陸の梅雨入りも近いでしょう。関東甲信・東海では、6月20日から26日頃にかけて、低気圧や前線の影響を受け、例年と比較してくもりや雨の日が多くなりそうです。

【気温の傾向】

6月20日から6月26日頃にかけての気温は、北陸では「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年より低い」見込みです。6月27日から7月3日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」でしょう。7月4日から7月17日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

北陸 6月11日頃

【2026年の梅雨入り】

関東甲信 6月7日に梅雨入り発表

東海 6月7日頃に梅雨入り発表

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本では、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう。7月には、平年より気温が高めとなり、より蒸し暑くなりそうです。

【気温の傾向】

6月20日から7月3日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」でしょう。7月4日から7月17日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【2026年の梅雨入り】

近畿 6月4日梅雨入り発表

中国 6月4日梅雨入り発表

四国 6月2日梅雨入り発表

九州北部 6月4日梅雨入り発表

九州南部 6月1日梅雨入り発表

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

6月26日頃にかけて、湿った空気の影響を受けやすく、奄美では例年よりもくもりや雨の日が多く、沖縄では例年よりも晴れる日が少ないでしょう。6月27日頃からは、奄美・沖縄ともに、例年同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

6月20日から6月26日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より低い」でしょう。6月27日から7月3日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」の見込みです。7月4日から7月17日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【2026年の梅雨入り】

奄美 5月3日梅雨入り発表

沖縄 5月4日梅雨入り発表

【平年の梅雨明け】

奄美 6月29日頃

沖縄 6月21日頃

■期間中の日最高気温平年値

【北日本】

6/20→7/19

札幌 22.1℃〜25.6℃

青森 22.5℃〜26.3℃

仙台 23.4℃〜26.6℃

【東日本】

6/20→7/19

新潟 25.0℃〜29.0℃

東京 26.3℃〜30.1℃

名古屋 27.8℃〜31.8℃

【西日本】

6/20→7/19

大阪 28.1℃〜32.3℃

広島 27.4℃〜31.5℃

高知 27.3℃〜31.4℃

福岡 27.4℃〜31.7℃

鹿児島 27.8℃〜32.4℃

【奄美・沖縄】

6/20→7/19

名瀬 30.2℃〜32.4℃

那覇 30.3℃〜32.1℃

■1か月予報（6月20日〜7月19日のまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 40%・40%・20%

東日本: 40%・30%・30%

西日本: 30%・30%・40%

奄美・沖縄:30%・40%・30%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・30%・30%

北日本（太平洋側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:30%・30%・40%

東日本（太平洋側）:20%・40%・40%

西日本（日本海側）:30%・30%・40%

西日本（太平洋側）:30%・30%・40%

奄美・沖縄: 30%・40%・30%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

北日本（太平洋側）:40%・30%・30%

東日本（日本海側）:40%・30%・30%

東日本（太平洋側）:40%・30%・30%

西日本（日本海側）:30%・40%・30%

西日本（太平洋側）:30%・40%・30%

奄美・沖縄: 40%・30%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）