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旅番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に、パパの顔を持つあの俳優が2回目のゲスト出演。年齢を重ねても容姿端麗で爽やかなゲスト俳優に、「ずっとイケメン」「いつまでも少年ぽさを残してるなあ」などと視聴者がときめいた。

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『朝だ！生です旅サラダ』2度目の出演で和歌山（南紀白浜・熊野）を訪れたのは、俳優の⼩池徹平。⼩池は大阪南部出身だが、隣県の和歌山の記憶は薄いそうで、大人になった今改めて楽しむことに。

関⻄屈指の人気ビーチ・白良浜では、「めっちゃ気持ちいい！」と、⼩池が波打ち際で少年のように大はしゃぎ。美しい海にしばし触れながら、「子どもたちも海好きで。こういうところからシュノーケリングしたりするのもすごい好き」と笑顔で明かした。

そんな⼩池は、「子どもたちと行きたい場所」ということで、近くにある京都⼤学⽩浜⽔族館へ。同館では、白浜周辺に生息する生きものが約500種展示されており、無脊椎動物が多いのが特徴だ。タコやエビといった無脊椎動物に、⼩池が「ここにいる魚たち、全部おいしそうやなって思ってしまう」「エビフライに見えてくる。めっちゃ失礼やけど」と呟き、スタジオ一同の笑いを誘う一幕もあった。

なお、⼩池が世界遺産・熊野古道も訪れた和歌山ロケ映像は、6月13日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。

終始笑顔で和歌山ロケを楽しむ⼩池に、視聴者もニッコリ。X上は、「旅サラダに⼩池徹平が出てて、昔から変わらないな～と思って年齢調べたら40でびっくり」「朝から見る爽やか⼩池徹平さんは健康にいい……」「⼩池徹平くんはずっとイケメンである」「⼩池徹平くん関西弁が心地いいし相変わらず笑顔がかわいいな」「40歳!? いつまでも少年ぽさを残してるなあ 明るくて感じが良くて。時折出てくる大阪弁もチャーミング」といった声で盛り上がっていた。

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