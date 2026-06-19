◇W杯北中米大会1次リーグB組 スイス 4―1 ボスニア・ヘルツェゴビナ（2026年6月18日 ロサンゼルス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグB組第2戦は18日（日本時間19日）に行われ、スイス（FIFAランク19位）がボスニア・ヘルツェゴビナ（同ランク63位）を4―1（前半0―0）で破り、勝ち点を4に伸ばして4大会連続1次リーグ突破に大きく前進。途中出場ながら2得点と活躍したMFヨハン・マンザンビ（20＝フライブルク）は「ワールドカップで2得点できるなんて信じられない。今夜は眠れないかもしれない」と喜びを爆発させた。

ドイツ1部フライブルクで鈴木唯人と共闘する若きMFマンザンビが流れを変えた。0―0で迎えた後半27分から途中出場すると、直後こぼれ球に鋭く反応。バネの利いた右足ダイレクトボレーでネットを揺らし先制ゴール。同45分にはバルガスの折り返しを右足で押し込みダメ押し弾。2得点の活躍でマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に選出された。

マンザンビは試合後「おそらくこれまでのキャリアで最高の瞬間だね」とコメント。「ワールドカップで2得点できるなんて信じられない。今夜は眠れないかもしれないよ（笑）」と喜んだ。

この活躍にネット上も「とんでもない20歳」「めちゃくちゃいい選手」「シーズン通して見たい」「大舞台で覚醒した」と絶賛の嵐。なかには「世界にバレちゃった」「フライブルクからステップアップしそう」「この先が楽しみすぎる」「W杯後、争奪戦になりそう」といった声も上がった。

なお、FIFAによると20歳での2得点はスイス代表としての最年少記録に。さらにW杯で途中出場から複数得点を挙げた史上初のスイス代表プレーヤーになったという。