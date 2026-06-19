チョコプラ長田、愛車7台所有→“駐車場代”を告白 衝撃金額に共演者騒然「えー！」「すごい！」
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（46）が、19日までに更新された日本テレビ系『有吉の壁』（毎週水曜 後7：00）の公式YouTubeチャンネルに出演。愛車7台を所有する長田が、衝撃の駐車場代を告白した。
【写真】かっこよすぎる…長田が購入した光岡自動車『M55』（Zero Edition）内外装全部見せ
公開された動画は、24日放送の同番組の予告となるオープニングの先行映像。同放送回では、「×が出たら即帰宅！100万円争奪おもしろサバイバル！」と題し、優勝賞金100万円をかけて戦っていく。100万円の現ナマも見せられた芸人たちだったが、ここでとにかく明るい安村が「おい、もっと喜べ！『100万円かぁ〜』じゃないんだよ！」とチョコレートプラネットにつっかかる。
この宣戦布告に、長田が「（100万円）ほしいよ！」と受けて立ち、「お前、駐車場代だけで、年間300万円かかってるんだ！」と衝撃のカミングアウト。共演者は騒然となり、「えー！」「すごい！」と驚きの声が上がった。
長田はこれまで、レクサス『GX550』、光岡『M55』、トヨタ『GRヤリス』、『シボレー・カマロコンバーチブル』など、まるでミニカーを集めるような感覚で次々と愛車を増車。その様子をラジオやYouTubeなどで報告している。
【写真】かっこよすぎる…長田が購入した光岡自動車『M55』（Zero Edition）内外装全部見せ
公開された動画は、24日放送の同番組の予告となるオープニングの先行映像。同放送回では、「×が出たら即帰宅！100万円争奪おもしろサバイバル！」と題し、優勝賞金100万円をかけて戦っていく。100万円の現ナマも見せられた芸人たちだったが、ここでとにかく明るい安村が「おい、もっと喜べ！『100万円かぁ〜』じゃないんだよ！」とチョコレートプラネットにつっかかる。
長田はこれまで、レクサス『GX550』、光岡『M55』、トヨタ『GRヤリス』、『シボレー・カマロコンバーチブル』など、まるでミニカーを集めるような感覚で次々と愛車を増車。その様子をラジオやYouTubeなどで報告している。