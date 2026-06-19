モデルでタレントの益若つばさが自身がデザインした競輪Ｇ１パールカップのユニホーム姿を公開した。

１９日までに自身のインスタグラムを更新した益若は「今回競輪のパールカップＧ１の選手のユニフォームをデザインさせていただきました！とても光栄です！！」と報告。

「今までの競輪選手のユニフォームのイメージから、私なりにどう落とし込んでいこうか悩みに悩みました。女性の競輪(パールカップ)をもっと広めたいとのことなので、今回とびきり可愛く作らせてもらいました」とつづり、平面プリントによって遠くからでも立体感があるようにデザインにしたことや着痩せして見えるように作ったことなどを明かした。

さらに「今回の決まった型のユニフォームデザインは私自身初めての試みですっごい難しかったけど、夜な夜な楽しかったーー！なので今回のパールカップ選手のユニフォームにも注目してくれたら嬉しいです！東西の準決勝者、優勝者はまたデザインが違います」と続け、「私も着させていただいたんだけどとっても可愛く仕上がって大大大満足でした、、！よかったーー！」とユニホーム姿のショットやデザインの過程などを披露した。

この投稿にファンからは「めちゃくちゃ可愛いしカッコいいです！！」「ユニホームのデザインが細かいところまでこだわりがあって着心地良さそう」「女性っぽく素敵です」「色んなバリエーションあるんですね」「天才すぎるデザイン」などの声が寄せられている。