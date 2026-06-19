Snow Manラウール、YOU、令和ロマンくるま『The Fashion Post』でファッションを深掘り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manのラウール、YOU、令和ロマンの高比良くるま（「高」は、はしごだかが正式表記）が出演するファッション特番『The Fashion Post』が、6月27日25時40分より日本テレビ（関東ローカル）で放送されることが決定した。

■ラウールが明かした衝撃の自宅エピソードとは？

ラウールがファッションメディア『The Fashion Post』の編集長として番組を進行。他には編集部のエディターとしてYOUとくるま、そして解説役として元『VOGUE JAPAN』編集トップのティファニー・ゴドイという豪華メンバーが出演。“ファッション”を徹底的に深掘りするこれまでになかったコンテンツだ。

放送直後からはHuluで配信がスタート。地上波未公開の蔵出しトークもたっぷり入った完全版として、毎週土曜、3週にわたって独占配信される。

番組では、今世界で注目されている日本人デザイナーや、ファッション業界で起こっているクリエイティブディレクター交代劇など、ファッションというテーマを多角的に掘り下げる。そして、モデルとしてパリコレ出演経験もあるラウールが、ショーモデルのオーディションにおける過酷な現場を明らかにする。さらに、昨今問題となっているファッション業界と地球環境についての話題も。様々なブランドが行うサステナブルな取り組みを紹介していく。

番組後半には、世界で活躍するモデルの新井貴子が登場。知られざる下積み時代の苦労話や、パリ・ロンドン・NYのショーの違いなどについても語る。また、ラウール、YOU、くるまも私服やプライベートの買い物など、私生活におけるファッションについて赤裸々にトーク。そして、ラウールが明かした衝撃の自宅エピソードに一同騒然!? ぜひ、番組をチェックしよう。

■Snow Manラウール コメント

ファッションをテレビで、というお話を頂いた時は、どちらの感覚も体験してきた自分にとってはかなり難易度の高い企画であると思う反面、何か業界に対して、番組を見る人にとって意義を残せる可能性があるとも思いました。 深すぎて見づらい番組になってしまっては本末転倒でありながら、浅い内容の連続では業界に対して失礼になることも理解しているつもりです。その深度の見極め方は探り探りではありましたが、とにかく出演者、スタッフのみなさんと楽しく収録ができたと思います。盛り上がりすぎて予定していたテーマもいくつか話せなかったり、おそらく大量にカットされている素材が存在すると思います。つまり第二弾を希望しています！笑 是非ご視聴いただきたいです。

■番組情報

『The Fashion Post』

06/27（土）25:40～26:40

※関東ローカル

※TVerで1週間、Huluで1年間の見逃し配信あり

【配信開始日時】

第1話：06/27（土）26:40

第2話：07/04（土）12:00

第3話：07/11（土）12:00

※地上波未公開トークを含む完全版全3話独占配信

『The Fashion Post』編集長：ラウール

エディター：YOU

エディター：高比良くるま（令和ロマン）

エディター・アット・ラージ（特別編集者）：ティファニー・ゴドイ（元『VOGUE JAPAN』編集トップ）

ゲスト：新井貴子

■関連リンク

『The Fashion Post』公式サイト

https://fashionpost.jp/