FRUITS ZIPPER・仲川瑠夏＆早瀬ノエル、映画『クレヨンしんちゃん』“バケバケ応援隊”就任 声優にも挑戦
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏と早瀬ノエルが、アニメ映画『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』（7月31日公開）を盛り上げる「バケバケ応援隊」に就任したことが発表された。2人は本編で声優にも挑戦し、作品の魅力を発信していく。
【動画】仲川瑠夏＆早瀬ノエル、バケバケ応援隊就任インタビュー
劇場版シリーズ33作目となる本作は、秋田や春日部、そして日本中で妖怪たちが巻き起こす大騒動を描くアドベンチャー作品。大曲の花火大会を楽しみに、ひろしの故郷である秋田へ帰省した野原家が妖怪たちの騒動に巻き込まれ、不思議な【妖怪の国】で大冒険を繰り広げる。
今回の発表は、FRUITS ZIPPERのレギュラー番組『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』（テレビ朝日）内でサプライズ解禁。TVアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニング曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」を担当しているFRUITS ZIPPERにとって、作品との縁がさらに深まる形となった。
しんのすけとの再会に大喜びだったという2人。仲川は「いつか『映画クレヨンしんちゃん』で声のお仕事ができたらいいなあとメンバーで話していたので、その夢が叶ってとてもうれしいです」と喜びを語った。
また、FRUITS ZIPPERの“公式お兄ちゃん”であり、本作でゲスト声優を務めるお笑いコンビ・マユリカから、「『今度しんちゃんでよろしくね』と声をかけていただいていたので、こうしてお二人と共演できて、とても感慨深いです」とコメントした。
2人は本編で声優にも初挑戦。ただし演じる役柄は現時点で明かされていない。アフレコでは「普段の話し方でOK」というオーダーを受けたものの、仲川は「『もう少しはっきりお願いします』と何度か指摘をいただき、声優の難しさを実感しました」と振り返る。一方の早瀬も「普段の話し方のまま演じさせていただき、あっさりOKをいただいたものの不安もありましたが、みなさんを信じて大丈夫だと思えました」と明かした。
本作のゲスト声優として伊藤沙莉、マユリカが参加するほか、梶裕貴、遠藤綾、下野紘、水瀬いのり、小松未可子ら声優陣の出演も発表されている。主題歌はシンガーソングライターのTOMOOが担当する「大人になったら」。
なお、「バケバケ応援隊」は仲川と早瀬だけではないことも示唆されており、今後の追加メンバーや活動内容にも注目が集まりそうだ。
■仲川瑠夏のコメント
「いつか『映画クレヨンしんちゃん』で声のお仕事ができたらいいなあ」とメンバーで話していたので、今回その夢が叶いとてもうれしいです。
アフレコでは「普段の話し方で大丈夫」と言っていただいたものの、聞こえづらい部分があり、「もう少しはっきりお願いします」と何度か指摘をいただき、声優の難しさを改めて実感しました。
本作は花火など夏らしい要素もあり、思い出に残る作品になると思うので、私自身も観るのがとても楽しみです！今年の夏はみなさんと一緒に映画を観て、素敵な思い出を作れたらうれしいです。
■早瀬ノエルのコメント
以前、グループとして一度声のお仕事をさせていただいたことはありましたが、2人だけでの参加は初めてだったので、とても驚きました。また、私たちFRUITS ZIPPERの“公式お兄ちゃん”でもあるマユリカさんから、「今度しんちゃんでよろしくね」と声をかけていただいていたので、こうしてお二人と共演できて、とても感慨深いです。
アフレコでは瑠夏同様に普段の話し方のまま演じさせていただき、あっさりOKをいただいたものの不安もありましたが、みなさんを信じて大丈夫だと思えました。
本作は日常ではあまり起きないようなテーマなので、驚きつつ楽しんでいただけたらうれしいです！
【動画】仲川瑠夏＆早瀬ノエル、バケバケ応援隊就任インタビュー
劇場版シリーズ33作目となる本作は、秋田や春日部、そして日本中で妖怪たちが巻き起こす大騒動を描くアドベンチャー作品。大曲の花火大会を楽しみに、ひろしの故郷である秋田へ帰省した野原家が妖怪たちの騒動に巻き込まれ、不思議な【妖怪の国】で大冒険を繰り広げる。
しんのすけとの再会に大喜びだったという2人。仲川は「いつか『映画クレヨンしんちゃん』で声のお仕事ができたらいいなあとメンバーで話していたので、その夢が叶ってとてもうれしいです」と喜びを語った。
また、FRUITS ZIPPERの“公式お兄ちゃん”であり、本作でゲスト声優を務めるお笑いコンビ・マユリカから、「『今度しんちゃんでよろしくね』と声をかけていただいていたので、こうしてお二人と共演できて、とても感慨深いです」とコメントした。
2人は本編で声優にも初挑戦。ただし演じる役柄は現時点で明かされていない。アフレコでは「普段の話し方でOK」というオーダーを受けたものの、仲川は「『もう少しはっきりお願いします』と何度か指摘をいただき、声優の難しさを実感しました」と振り返る。一方の早瀬も「普段の話し方のまま演じさせていただき、あっさりOKをいただいたものの不安もありましたが、みなさんを信じて大丈夫だと思えました」と明かした。
本作のゲスト声優として伊藤沙莉、マユリカが参加するほか、梶裕貴、遠藤綾、下野紘、水瀬いのり、小松未可子ら声優陣の出演も発表されている。主題歌はシンガーソングライターのTOMOOが担当する「大人になったら」。
なお、「バケバケ応援隊」は仲川と早瀬だけではないことも示唆されており、今後の追加メンバーや活動内容にも注目が集まりそうだ。
■仲川瑠夏のコメント
「いつか『映画クレヨンしんちゃん』で声のお仕事ができたらいいなあ」とメンバーで話していたので、今回その夢が叶いとてもうれしいです。
アフレコでは「普段の話し方で大丈夫」と言っていただいたものの、聞こえづらい部分があり、「もう少しはっきりお願いします」と何度か指摘をいただき、声優の難しさを改めて実感しました。
本作は花火など夏らしい要素もあり、思い出に残る作品になると思うので、私自身も観るのがとても楽しみです！今年の夏はみなさんと一緒に映画を観て、素敵な思い出を作れたらうれしいです。
■早瀬ノエルのコメント
以前、グループとして一度声のお仕事をさせていただいたことはありましたが、2人だけでの参加は初めてだったので、とても驚きました。また、私たちFRUITS ZIPPERの“公式お兄ちゃん”でもあるマユリカさんから、「今度しんちゃんでよろしくね」と声をかけていただいていたので、こうしてお二人と共演できて、とても感慨深いです。
アフレコでは瑠夏同様に普段の話し方のまま演じさせていただき、あっさりOKをいただいたものの不安もありましたが、みなさんを信じて大丈夫だと思えました。
本作は日常ではあまり起きないようなテーマなので、驚きつつ楽しんでいただけたらうれしいです！
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