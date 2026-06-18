

20th Century

20th Centuryが、約１年ぶりとなる新曲「僕らが上書きする世界」を6月28日に配信リリースすることを、開催中の全国ツアー「20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜」川崎公演で発表した。

本楽曲は、高橋留美子原作のTVアニメ『MAO』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされた作品。20th Centuryが高橋留美子作品に関わるのは、2000年にV6が担当したTVアニメ『犬夜叉』オープニングテーマ「CHANGE THE WORLD」以来26年ぶりとなる。

作詞・作曲・編曲はMHRJが担当。20th Centuryとしては久々となるファンクサウンドを基調に、軽快なグルーヴと洗練されたアレンジが印象的な楽曲に仕上がっている。キャリアを重ねた3人だからこそ表現できる、大人の余裕と色気を感じさせるスタイリッシュなナンバーとなっている。

あわせて新ビジュアルも公開された。楽曲タイトル「僕らが上書きする世界」をコンセプトに制作されたビジュアルは、長いキャリアを重ねながらも歩みを止めることなく、新たな表現へ上書きし続ける現在進行形の20th Centuryの姿を投影したビジュアルに仕上がっている。

さらに、本発表を記念し、V6が担当したTVアニメ『犬夜叉』ノンクレジットオープニング映像「CHANGE THE WORLD」の期間限定公開も決定。

【20th Centuryコメント】

僕達20th Centuryが歌う「僕らが上書きする世界」が

TVアニメ『MAO』第2クールのオープニングテーマに決定しました！

高橋留美子先生とは『犬夜叉』のオープニングテーマ「CHANGE THE WORLD」以来のご縁です。

再び、留美子様の描かれる作品に携わることができて大変光栄に思っています。

『MAO』ファンの皆さんに愛していただけることを願っています。