原宿系YouTuber・クリエイターとして活動するしなこさんが、ヴィジュアル系バンドマン風のヘアメイクを施した姿が公開され、普段の姿とのギャップが話題となっている。

「かっこいい」「ビジュが良すぎる」驚きの声

しなこさんは、活動休止中のヴィジュアル系バンド「MALICE MIZER（マリスミゼル）」のギタリスト、Mana様がプロデュースするブランド「Moi-meme-Moitie（モワメームモワティエ）」のオンラインサロンの企画で、「エレガント・ゴシックの世界で新たに生まれ変わった姿」に。普段のカラフルなファッションは封印し、黒の衣装を身にまとって、メイクは白塗りに黒のアイシャドウ、シルバーのウィッグを着けた、ヴィジュアル系らしい風貌になっている。

今回の変身をプロデュースしたMana様は「太陽のように明るくポップなしなこさんを、『月』のイメージでMoi-meme-Moitieの世界観へと変身させてみました」。しなこさんは「この度は素敵なご縁をいただき、初めてのメイク、ファッションにチャレンジしました。新しい自分に出会えた瞬間、心がときめいてワクワクしました！ 素敵なお洋服や世界観に、ただ魅了されておりました」などとコメントしている。

「モワメームモワティエ」公式Xが、2026年6月12日、ヴィジュアル系風のしなこさんの写真を投稿すると、Xユーザーからは「本当にしなこちゃん？！」「しなこメロすぎ」「しなこでやばいwwww かっこいい、好き」「しなこ、ビジュが良すぎる」といった驚きの声が上がった。

反響を受け、しなこさんは6月15日、「はい しなこです！！！！ こっちに目覚めそうです...！！」と投稿。変身した際の自撮り写真を公開した。

こちらも、「マジでガチでタイプすぎる」「普段カラフルなイメージあるからメロ過ぎてびっくりした...」「しなこちゃんタッパあるから男装似合いそうだなとは思ってたけど、想像を超えて惚れそう」「是非ともお目覚め下さいませ」などと話題になっている。