モデルのＵＴＡが「久しぶりの家族写真」を公開した。

１８日までに自身のインスタグラムを更新し「少し遠くに離れると・丁度よく愛おしい」と題して写真をアップ。「久しぶりの家族写真。父の還暦フォトブックにチラッと登場しています。自分と同じ２０代の頃の父の姿も新鮮。写真展は渋谷ノンレクチャーで２１日迄（まで）です。宜しければ覗（のぞ）いてください！」と呼びかけた。

父の俳優・本木雅弘、母でエッセイスト・内田也哉子さん、妹で女優の内田伽羅（きゃら）、弟の玄兎（げんと）さんと体を寄せ合い、楽しそう。フォロワーは「わぁ。素敵なファミリー」「素敵過ぎる家族写真」「一人一人がカッコいいから…集結したら もう…オーラ出まくりです」「もっくんに似てるところありますね。還暦おめでとう。もっくん還暦に見えないね」とほれぼれ。

また「末っ子ちゃん、おじちゃまに似てますね」「末っ子おじいちゃんそっくり」「写真にはいない樹木希林さんや内田裕也さんの姿も感じらます」と末っ子の弟が、也哉子さんの父・内田裕也さん（享年７９）に似ているといった声も寄せられた。