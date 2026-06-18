今までの習慣を見直すと、目に見える変化が生まれやすいのが「ファッション」。ここでは、読者代表組織「ESSEベストフレンズ101（ワンオーワン）」のメンバーが、実際にやめてよかったファッションの習慣をご紹介。クローゼットや思い込みを見直すことで、ムダ買いが減り、コーデ選びがラクになったようです。

1：着ない服をとっておくのをやめた

クローゼットの整理で着たいファッションが明確化！

【写真】カラー&骨格診断で似合う服がわかった！

しっくりくる服だけに厳選し、1年以上着ていない服は思いきって捨てました。セルフイメージが更新でき、挑戦したいアイテムも思い浮かんだことで、ファッションを楽しむ気持ちが再燃！ （竹本志帆さん・49歳・東京都）

2：コーデに迷うのをやめた

パンツ一択と決めて暮らしが快適に！

動きにくく、自転車に乗る自分のライフスタイルにも合わないと思い、スカートを封印。ボトムはパンツだけと決めたら服の数が減り、コーデもラクに！ （和田ゆきえさん・45歳・大阪府）

3：トレンドを追うのをやめた

カラー＆骨格診断のおかげで似合う服がわかった！

50代になり似合う服が限られてきたと実感するように。流行で服を買うのはやめ、プロの診断のもと、本当に似合う色や形を理解。ムダな買い物が減りました。（宮入京子さん・53歳・東京都）

流行に左右されづらいパンツ選びでコーデがラクに！

フレアやスキニーなどシルエットのはやり廃りが激しいデニムをやめ、ワイドパンツやサロペットをはくように。細見えがかない、トップス選びもラクに。（ミーコさん・42歳・宮城県）

4：とにかく見た目だけにこだわるのをやめた

「おしゃれはがまん」をやめ、着心地優先で自分らしくなった！

今の自分は着ていてラクな、ゆったりとした服が好きだと気づき、タイトでデザイン重視の服を買うのをやめました。着心地がいいと楽しい気分で過ごせるように。（朝倉華恵さん・49歳・東京都）

5：毎シーズン、服を買うのをやめた

服レンタルのサブスクなら新しい自分に出会える！

いつも似たような服ばかり買いがちだったので、プロが月に3着の服を選んでくれるサービス「airCloset」を利用。好みのテイストもわかって、自分なら買わない服にも挑戦できる！ （上野ちさとさん・48歳・群馬県）