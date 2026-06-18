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アサヒビールは、アイリッシュウイスキー「ブッシュミルズ ブラックブッシュ」を10％オフの2,596円（税込）で販売しています。

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シェリー樽とバーボン樽で長期熟成！ モルト原酒80％以上を使った贅沢な味わい

↑アサヒビールの「ブッシュミルズ ブラックブッシュ」

「ブッシュミルズ」は、1608年創業とも言われるアイリッシュウイスキー最古の蒸溜所のひとつです。アイリッシュウイスキーの伝統的な製法である“3回蒸溜”を守りつつ、原料には100％アイルランド産のノンピート麦芽を使用しているため、軽やかでスムースな口当たりでありながら、モルトの味わいをしっかりと感じられるのが特徴です。

なかでもブッシュミルズ ブラックブッシュは、オロロソシェリー樽とバーボン樽で最長7年長期熟成させたモルト原酒を贅沢に80％以上も使用し、少量生産のグレーンウイスキーとブレンドしたこだわりの一本。シェリー樽熟成由来の熟した果実の香りと、コク深い甘さが相まった重厚な味わいを堪能できます。

ストレートやロックはもちろん、ハイボールやコーラ割りにしても美味しくいただけます。毎日の晩酌用やウイスキー初心者へのギフトとして、ぜひこの機会にチェックしてください！

アイリッシュウイスキーを買うなら今がチャンス！

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