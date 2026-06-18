SNS「民泊が町内会費を払わない」に波紋…宿泊施設なのに“支払い”は必要？「住民税払ってるのに」「え、強制なの？」の声も多数。実際“町内会費”は何に使われてるんですか？ 支払い義務・使い道を確認

波紋を呼んだX投稿の内容とは？

先日、民泊施設と町内会費をめぐる一本の漫画がX上で拡散し、賛否が大きく分かれる話題となりました。投稿の中身は、近所の民泊施設の管理者が遠方に住んでいて、町内会費を負担してくれないという地域住民の不満です。

利用客が周辺へ迷惑をかける恐れもあるのに、運営側は地域と一切かかわりを持たないのか、という問題提起も込められていました。投稿には、地域から利益を得ている施設なら費用を分担すべきだという声が数多く寄せられています。

一方、住民税を払っているのに別途必要なのか、そもそも町内会費は何に使われているのか、と疑問を投げかける反応も目立ちました。賛否が割れた背景には、町内会費の仕組みや役割が意外と知られていない実情があると考えられます。



町内会費の支払いは民泊施設も義務なの？

前提として、個人であっても民泊施設であっても、町内会費を払う法律上の義務はありません。町内会や自治会は任意の団体であり、加入も退会も自由だと、最高裁の判決でも明確に示されています。

個人の住民はもちろん、地域で営業する事業者に対しても、加入を強制する法律は存在しません。しかし、実際には、地域との円滑な関係を保つために、賛助会員として任意で協力金を出す事業者は少なくありません。ただし、民泊施設の運営には、町内会費とは別の責務がともないます。

住宅宿泊事業法や自治体の条例では、運営者に「近隣住民への事前の周知や説明」「騒音やゴミ出しなどの苦情への対応」「連絡先を記した標識の掲示」などを求めています。

国のガイドラインでは事前説明が望ましいとされ、多くの自治体は条例で義務化しているため、地域との関係づくりは避けて通れません。



町内会費は何のために使われる？ ゴミ捨て場の管理や防災備蓄は住民税を納めた市区町村の仕事では？

町内会費の使い道は、主にゴミ集積所や街路灯の維持管理、防犯や防災といった、地域の生活基盤を支える活動です。具体的には、次のような用途に充てられています。



・ゴミ集積所の清掃や管理、街路灯の電気代や維持費

・防犯パトロールや防災訓練、災害備蓄品の準備

・清掃用具の購入や回覧板による情報共有



住民税との違いを疑問に思う人は多いのですが、住民税は市区町村の行政サービス全般をまかなう税金です。一方、町内会費は税金ではなく、行政の手が届きにくいスキマを住民同士の共助で埋めるための負担金にあたります。

つまり、二重に取られているわけではなく、役割が大きく異なる仕組みだといえます。内閣府の防災白書でも、災害時は公助が届くまでの間、近隣による共助が大きな支えになると示されています。



まとめ

これまで見てきたように、民泊のような宿泊施設に、町内会費を払う法律上の義務はなく、加入はあくまで任意とされています。最高裁の判決でも、町内会への加入や退会は本人の自由だと認められています。

ただし、民泊の運営では話が別です。住宅宿泊事業法や自治体の条例によって、近隣への周知や苦情対応、標識の掲示などが運営者に求められ、地域との関係づくりは欠かせません。

町内会費は、ゴミ集積所や街路灯の維持、防犯や防災などに使われ、住民税ではまかないきれないスキマを共助で支える負担金です。住民税とは役割が異なり、二重の負担というわけではありません。

義務がないからと地域に背を向けるよりも、円満な運営のために任意で協力する姿勢が、結果として施設の評判やトラブル回避につながるはずです。



出典

e-Gov法令検索 住宅宿泊事業法

執筆者 : 高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級