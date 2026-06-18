松村北斗のイヤーカフが印象的なアップショットや椅子にちょこんと座った姿に「カッコ良すぎる」「美しくてうっとり」「生きる芸術」の声！誕生日を記念して過去表紙が一挙公開

【写真】松村北斗の過去表紙まとめ（全2投稿）／各社からのバースデーメッセージ

SixTONESの松村北斗が6月18日に誕生日を迎えた。これを記念し、雑誌通販サイト「Fujisan.co.jp」公式Xと「HMV&BOOKS」公式Xが、松村の歴代表紙をまとめて公開。ファンから祝福の声が寄せられている。

■「Fujisan.co.jp」の過去表紙まとめ

「Fujisan.co.jp」公式Xは「お誕生日おめでとうございます」というメッセージとともに、松村がこれまで飾った9冊の雑誌表紙を公開した。

『anan』『non-no』『装苑』などの雑誌が並び、ヘアもサラストのセンター分けやふわふわパーマ、すっきりおでこを出したスタイルまで様々だ。クールな表情から柔らかな雰囲気まで楽しめるラインナップとなっており、「ドキドキする美しさの松村さんの表紙」と紹介されている。

■「HMV&BOOKS」の過去表紙まとめ

また、「HMV&BOOKS」公式Xも「Happy 31st Birthday 更に飛躍の一年になりますように」と祝福。『BEST STAGE』『CLASSY.』『Ray』など、松村がカバーを飾った6冊を取り上げた。

椅子にちょこんと座った姿やイヤーカフが印象的なアップショットなど、こちらでも多彩な表情を見せている。

投稿を見たファンからは、「カッコ良すぎる」「マフラーほっくんが好き」「唯一無二のアイドル」「生きる芸術」「美しくてうっとり」「お誕生日おめでとう」などの声が寄せられている。