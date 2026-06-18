大型犬が「お散歩したくない」と言い張って全然動いてくれないので、リードを引っ張って歩かせようとしたら…？想定外の行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破。「微笑ましい」「頭いい」といった声が寄せられています。

【動画：『お散歩をしたくない』と言い張る大型犬→諦めて歩くかと思ったら…想定外な『まさかの行動』】

大型犬が「お散歩したくない」と主張

TikTokアカウント「fukuokaumauma」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ソララ」くんをお散歩に連れて行った時の出来事です。いつもお散歩を拒否して、飼い主さんを困らせているというソララくん。この日も出発したばかりだというのに、「もう帰りたい」と立ち止まってしまったそう。

飼い主さんが「行くよ！」とリードを引っ張っても、ソララくんは必死に踏ん張って「お散歩したくない！」と主張し、なかなか歩こうとしません。しかし、しばらくリードを引っ張り続けていたら、トコトコと寄ってきたそう。ようやく諦めて、ちゃんと歩く気になったのかと思いきや…？

まさかの行動に爆笑！

なんとソララくんは飼い主さんの手にお顔を近づけると、「これお預かりしますね」とばかりにリードの持ち手をパクッとくわえたそう。そして「こっちに行きますよ～」と、お家の方へ後ろ向きに歩き始めたとか。どうやら飼い主さんをお家に強制連行するつもりのよう…！まさかの行動に、思わず笑ってしまいます。

飼い主さんが戸惑いながらついて行くと、ソララくんはくるりっとお家の方を向き、「帰りますよ！」と軽やかな足取りで前進し始めたそう。全然お散歩してくれないのは困ってしまいますが、自己主張が強いところもなんだか可愛くて憎めませんね！

この投稿には「可愛すぎます」「言葉がなくても主張している事が分かるってすごい！」「意思表示が健気すぎて愛おしいです」「ウチも全く同じ状態になりますｗ」といったコメントが寄せられています。

お散歩嫌いだけれど遠出は大好き

近所をお散歩するのは嫌いなソララくんですが、なぜか遠出するのは大好きなのだそうです。車に乗って山に遊びに行った時には、大自然の中をルンルンで歩き続けていたとか。そのご機嫌な姿は、お散歩拒否している時とは別の犬のよう…！これからもソララくんにはおでかけを楽しみながら、幸せいっぱいの日々を過ごしてほしいですね。

ソララくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「fukuokaumauma」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「fukuokaumauma」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。