ブラジルのあるバンジージャンプ体験場で、安全ロープを装着しないまま20代女性を地面へ投下し死亡させた運営スタッフらが、殺人容疑などで起訴された。

16日（現地時間）、米ニューヨーク・ポストなどによると、ブラジル捜査当局はサンパウロ州リメイラ市のバンジージャンプ体験場「ポンチ・ド・エスケレト（通称・骸骨橋）」の運営スタッフ、ルイス・フェリペ・フェリシアーノ・エゴロフ（32）、マイコン・フェルナンデス・シントラ（42）、ビトール・デ・フレイタス・ゴンサルベス（27）の3人を殺人容疑などで起訴した。

捜査によると、3人は13日、バンジージャンプ体験に参加した21歳の女性マリア・エドゥアルダ・ロドリゲス・デ・フレイタスさんに安全ロープを装着しないまま、約40メートル下へ投下した。

SNSで公開された事故映像には、うつ伏せの姿勢になったマリアさんがスタッフ2人に抱えられ、橋の端へ運ばれる様子が映っていた。しかし、本来マリアさんにつながれているはずの安全ロープは地面に落ちたままだった。スタッフらがマリアさんを橋の下へ投下する瞬間、後方から「ロープ！」「どうしよう」などと切迫した声で叫ぶ人々の声も収められていた。

落下直後、現場にいた人々が心肺蘇生法（CPR）を施し、消防当局も直ちに出動したが、マリアさんは現場で死亡した。

事故直後、スタッフのうち2人は現場から立ち去ろうとしたという。現地メディアは、逃走したスタッフが近くの森へ逃げ込んだ後、軍用ヘリコプターによる捜索の末に拘束されたと伝えた。

特に、彼らは警察の取り調べで当時の状況について記憶がないと供述していることが分かり、怒りを呼んでいる。

エゴロフ容疑者は、自身とシントラ容疑者が安全ロープ装着を担当していたと供述しながらも、今回の事故については「記憶にない」と繰り返した。

エゴロフ容疑者は、「マリアさんを橋の端まで案内した後のことは覚えていない」とし、「それ以降の出来事は頭の中から完全に消えてしまった」と話した。

シントラ容疑者は、「普段は3人で交代しながら安全ロープを装着していた」とし、「なぜ安全ロープが取り付けられていないことを確認できなかったのか、本当に分からない」と供述した。