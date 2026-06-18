【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】

【続きを読む】上田綺世〈後編〉 ブラジル戦とイングランド戦のプレーを見て進化を強く感じた（法政大サッカー部元監督・長山和也）

FW上田綺世

（オランダ1部フェイエノールト／27歳）

2026年北中米W杯で初の8強以上を目指す日本代表。それを果たすためには、FW陣のゴールが必要不可欠だ。その重責を担うのが、絶対的エースFWの上田綺世（フェイエノールト）。今季オランダ1部で25ゴールをマークして得点王に輝いた。法政大時代に監督として指導した長山一也氏（現東海1部=FC.ISE-SHIMA監督）に当時を振り返ってもらった──。

◇ ◇ ◇

──長山さんは富山などでプレーして引退後は富山や法政大、松本山雅などで指導されています。上田綺世選手との出会いから教えてください。

「私は帝京第三高の出身で廣瀬龍さん（現長野パルセイロレディースの監督）が恩師。その龍さんが鹿島学園で総監督になり、同高の鈴木雅人監督に『いい選手がいたら長山の法政大に入れてあげて』と話してくれていたようなんです。鈴木監督も帝三の先輩に当たりますし、『法政に練習に行かせるから、ぜひ見てくれ』と言ってくれ、高3の綺世を送ってくれました。そこで大学生相手に強烈なヘディングシュートを決めるのを見て『すぐ来てほしい』と伝えました」

──上田は当時から目に見える高いポテンシャルがあったんですね。

「他のプレーは、まだ雑なところがありましたけど、得点感覚やゴール前に飛び込む感覚はズバ抜けたものがあった。それに当時の法政は最終ラインや中盤には割と（良い）選手がいたのにFW不在という状況だった。あれだけのバネとスピード、身体能力を備えた彼が入ってくれれば、日本一を取れるというイメージが湧いたので、期待を寄せましたね」

──2017年に法政に入ってきた上田を最初から使ったんですね。

「高3の2月から合流しましたが、最初は運動量がなかったのでサブでした。それでも練習試合で毎回のように点を取っていたので、短時間でも出して得点を取る作業に集中してもらった。そして徐々にスタートから出るようになっていきました。18歳の頃の綺世は少しボーっとしているところがあって、忘れ物をしたり、抜けている部分も見られました（笑）。夏場になると『暑さに弱い』と弱音を吐いたりもしましたけど、時間とともに自信がついた印象です」

「実は森保さんの長男の翔平君（現LISEM）が法政OBで…」

──特に大きな変化を感じたのは？

「1年だった2017年9月の総理大臣杯決勝・明治大戦で決勝ゴールを挙げた頃ですね。2つ上にディサロ燦シルヴァーノ（山形）、1つ上に紺野和也（川崎）、同期に長谷川元希（長崎）、森岡陸（磐田）がいたチームです。相手に押される状況もあった中、綺世がミドルシュートを決めてくれた。それも普通の感覚なら狙わないような距離から打ちました。フィニッシュでゴールを決め、チームを勝たせる形を持っていた。。本当にエースらしい活躍ぶりでした」

──森保一監督は、同年12月のM-150カップ（タイ）に挑むU-20日本代表に上田選手を招集しました。これが森保ジャパンとの始まりでした。

「実は森保さんの長男の翔平君（現LISEM）が法政OBで、私が監督になってすぐの頃、チームを探しながら法政の練習に参加していた時期があったんです。その縁で『父が上田君を見るために練習場に行きたいと言っています』とつないでくれて、実際に来られたことがありました。それが2017年11月のこと。綺世を一目見てニコニコしていましたけど、気に入ったんだと思います。実際、あの時点で綺世は飛び抜けた存在感を誇っていましたからね。私も総理大臣杯優勝後に『日本を代表する選手になる』とコメントしましたけど、本当にそれだけの迫力とスケール感がありました。過去の日本には大型FWと言われる選手が何人かいましたが、俊敏性が欠けていたり、運動量が少なかったり、何か足りない印象があった。でも綺世はサイズ、速さ、技術と全てを備えていたので本当に楽しみでした」

──1年の終わりから代表に呼ばれるようになってからの変化は？

「確実に自信がついて、上を目指す意識も高まりましたね。ただ、2年だった2018年時点で東京五輪世代FWのメインは、小川航基（NECナイメンヘン）や田川享介（鹿島）だった。他の候補もみんなプロでやっていたので『自分も早くプロになりたい』という気持ちが高まっていったと思います。それでも綺世のえらいところは、代表経験を法政のチームメートに伝える作業を率先してやってくれたこと。シュート練習1つとっても『こういうパスを出して』『もっと動きながら狙って』と具体的に指示していたので周りの仲間もレベルアップした。本人の言語化能力も上がったでしょうし、監督としても有難く感じていました」

──そして3年の2019年6月には日本代表としてコパアメリカ（ブラジル）に参戦。直後の7月にはユニバーシアード（イタリア）で優勝します。

「コパアメリカに出発する直前、綺世が代表のスーツを着て、法政の監督室にやってきた。『コパとユニバーが終わった後、前倒しで鹿島に行きたい』とストレートに告げられました。2年の終わりから鹿島の特別指定選手にはなっていましたが、代表やユニバーの活動もあってなかなか鹿島に行くタイミングがなかった。それも踏まえつつ、我々としては通常よりも早くプロに送り出す準備を進めていたんですが、このタイミングで本格的に環境を整える必要性が出てきました。高校の推薦枠、法政の戦力維持など、いろいろ考えるべきことがあって長友佑都、室屋成（ともにFC東京）といった（在学中にサッカー部を退部してプロ入りの）経験値のある明治大の栗田大輔監督（現東京V副社長）にも相談しました。綺世の場合は日本代表入りという事実があったので、学校側の理解も早かった。『卒業だけはさせる』という約束をして、鹿島入りできるように努めました」（【後編】につづく）

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト）

▽上田綺世（うえだ・あやせ） 1998年8月28日生まれ、27歳。茨城・水戸市出身。鹿島の下部組織から鹿島学園高ー法政大。2019年7月、サッカー部を退部して鹿島入り。2022年7月、ベルギー1部サークル・ブルッフに完全移籍。2023年夏にオランダの強豪フェイエノールトにステップアップ。25／26年シーズンは開幕から3試合連続ゴールなど好調なスタートを切り、最終的に31試合25ゴールで得点王に輝いた。2019年5月に日本代表初選出。2021年東京五輪出場。翌2022年カタールＷ杯参戦。北中米Ｗ杯予選では主戦ＦＷとしてゴールを量産。2025年11月のブラジル戦で逆転ゴールを決めて王国戦初勝利に貢献した。身長182センチ・体重76キロ。

▽長山一也（ながやま・かずや） 1982年4月1日生まれ、48歳。鹿児島・南さつま市出身。桜島中で元日本代表MF遠藤保仁の2学年下。帝京第三高（山梨）から法政大に進み、卒業後にJFL北陸、Jリーグ富山でプレーした。引退して富山で育成コーチを務めて2014年、法政大サッカー部監督に就任。関東リーグ１部昇格、総理大臣杯準優勝、2018年には全日本サッカー選手権で優勝に導いた。2023年から富山トップチームのコーチ。松本山雅トップチームのコーチを経て2026年1月、東海リーグ1部「FC.ISE-SHIMA」トップチームの監督に就任した。