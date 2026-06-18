「ええっ!? ヤバすぎる!」と共演者も絶句 LDHの寮だったマンションをSNSでバラされ…中務裕太が恐怖体験を告白
「僕らの家をバラすヤツがいて……」GENERATIONS from EXILE TRIBEの中務裕太が、SNSでのトラブルを明かした――。
中務裕太
○SNSで「謎のアカウントが現れて…」
中務は、6日に更新されたYouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。NCTのYUTAが、熱狂的なファンに追いかけ回されたエピソードを語ると、「すごいな……」と苦笑い。一方で、「家はバレないようにしてるでしょ?」と聞かれると、「してますけど……。やっぱり、昔はバレてましたね」と告白。当時は、LDHの寮に住んでおり、「僕らは運がよかったというか、タイミングがよかったんで。ちょっといいマンションに住まわせてもらってて」と続けた。
LDHの寮として使われていたマンションには、「メンバーが1人ずつ、違う階に住んでいた」という。しかし、「Twitterの時代に、謎のアカウントが現れて……。僕らの家をバラすヤツがいて。“GENERATIONSは○○マンション”みたいな」と打ち明け、好井まさおは、「ええっ!? ヤバすぎるやん!」と絶句。「“何階に誰々、何階に誰々”みたいな。階数まで知ってるんすよ」「なんでそれわかったんやろ?」とぼやいた中務は、探偵を使った可能性を指摘され、「ありえますね」と苦々しくつぶやいていた。
【編集部MEMO】
好井まさおは、2022年12月に公式YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』を開設。好井が、自身の体験や取材を交えながら怪談をリアルに語るほか、ゲストを招いて怪談を聞く企画も配信している。これまで1,000本以上の動画を配信し、チャンネル登録者数は74万人を超えている。
中務裕太
○SNSで「謎のアカウントが現れて…」
中務は、6日に更新されたYouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。NCTのYUTAが、熱狂的なファンに追いかけ回されたエピソードを語ると、「すごいな……」と苦笑い。一方で、「家はバレないようにしてるでしょ?」と聞かれると、「してますけど……。やっぱり、昔はバレてましたね」と告白。当時は、LDHの寮に住んでおり、「僕らは運がよかったというか、タイミングがよかったんで。ちょっといいマンションに住まわせてもらってて」と続けた。
【編集部MEMO】
好井まさおは、2022年12月に公式YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』を開設。好井が、自身の体験や取材を交えながら怪談をリアルに語るほか、ゲストを招いて怪談を聞く企画も配信している。これまで1,000本以上の動画を配信し、チャンネル登録者数は74万人を超えている。