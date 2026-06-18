『八つ墓村』完全新作映画化、金田一耕助役は尾上松也 監督は清水崇 ティザービジュアル＆特報解禁
横溝正史の代表作を完全新作として映画化した『八つ墓村』が9月18日に全国公開されることが決定。主演は尾上松也、監督は清水崇が務めることが明らかになった。名探偵・金田一耕助の初登場から80周年を迎える節目に、新たな『八つ墓村』がスクリーンによみがえる。
【動画】完全新作『八つ墓村』特報
シリーズ累計発行部数5500万部を超える横溝正史作品の中でも屈指の人気を誇る『八つ墓村』。今年1月に映画化が発表されると、SNSでは瞬く間に話題となり、「新たな金田一耕助を演じるのは誰か」「監督は誰か」と予想合戦が繰り広げられた。
メガホンを取るのは、「呪怨」シリーズや『犬鳴村』などで知られるJホラーの第一人者・清水崇監督。ホラー演出を得意とする清水監督が、原作が持つ“怪奇幻想ロマン冒険談”としての魅力を再構築し、新たなミステリー大作として描き出す。
歴代さまざまな名優が演じてきた名探偵・金田一耕助に扮するのは、近年、歌舞伎以外にも活躍の場を広げ、多くの映像作品にも出演している尾上松也。「まさか自分が金田一耕助役をやらせていただける日が来ようとは想像もしておりませんでしたので、とても驚きました。今回は清水崇監督の元で、新たな八つ墓村が誕生し、今までになかった視点・演出で横溝正史先生の名作が作り上げられているかと思います」と自信をのぞかせている。
そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一が演じる。
さらに、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役に小籔千豊、かつてこの村で起こった忌まわしい事件のカギを握る人物として、渋川清彦、高嶋政伸（※高＝はしごだか）らが脇を固める。
奥は「『八つ墓村』は壮大なミステリーであると同時に、辰弥の成長物語でもあると感じています。彼がさまざまな人と出会い、どんな言葉を受け取りながら成長していくのかを大切に演じました」とコメント。
堀田は「恐ろしさだけではなく人間の業や哀しみ、愛情、そして祟りのような背筋が寒くなる場面も描かれています」と作品の魅力を語った。
高島は「好きだった横溝正史さん原作の作品に出演するのは今回が初めてでしたので、ミステリー好きの私としてはとてもうれしかった」と喜びを語り、滝藤も「清水崇監督の世界観に魅せられ、素晴らしいチームの中で田治見要蔵、久弥を生きられることに、なんてオレは恵まれているんだと、幸せな気持ちになりました」と振り返っている。
あわせて公開されたティザービジュアルは、『ANORA アノーラ』『君の名前で僕を呼んで』『花束みたいな恋をした』などを手がけたアートディレクター・石井勇一によるもの。満開の桜並木の中を、両手に刀を携えた何者かが駆け抜ける印象的なデザインとなっており、美しさと狂気が共存する作品世界を表現している。
特報映像は「ようこそ、最高の悪夢へ――」というコピーとともに、滝藤演じる田治見要蔵の衝撃的な姿から幕を開ける。「1つ、2つ……」と八つの墓を数える声に合わせて、怨念が眠る村で起こる惨劇の一端が映し出され、観る者を不穏な世界へと誘う。
また、映画化発表時に話題となった「墓」の文字だけを大胆に配したスーパーティザービジュアルを使用したムビチケカードが、7月3日より発売されることも決定した。
【動画】完全新作『八つ墓村』特報
シリーズ累計発行部数5500万部を超える横溝正史作品の中でも屈指の人気を誇る『八つ墓村』。今年1月に映画化が発表されると、SNSでは瞬く間に話題となり、「新たな金田一耕助を演じるのは誰か」「監督は誰か」と予想合戦が繰り広げられた。
歴代さまざまな名優が演じてきた名探偵・金田一耕助に扮するのは、近年、歌舞伎以外にも活躍の場を広げ、多くの映像作品にも出演している尾上松也。「まさか自分が金田一耕助役をやらせていただける日が来ようとは想像もしておりませんでしたので、とても驚きました。今回は清水崇監督の元で、新たな八つ墓村が誕生し、今までになかった視点・演出で横溝正史先生の名作が作り上げられているかと思います」と自信をのぞかせている。
そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一が演じる。
さらに、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役に小籔千豊、かつてこの村で起こった忌まわしい事件のカギを握る人物として、渋川清彦、高嶋政伸（※高＝はしごだか）らが脇を固める。
奥は「『八つ墓村』は壮大なミステリーであると同時に、辰弥の成長物語でもあると感じています。彼がさまざまな人と出会い、どんな言葉を受け取りながら成長していくのかを大切に演じました」とコメント。
堀田は「恐ろしさだけではなく人間の業や哀しみ、愛情、そして祟りのような背筋が寒くなる場面も描かれています」と作品の魅力を語った。
高島は「好きだった横溝正史さん原作の作品に出演するのは今回が初めてでしたので、ミステリー好きの私としてはとてもうれしかった」と喜びを語り、滝藤も「清水崇監督の世界観に魅せられ、素晴らしいチームの中で田治見要蔵、久弥を生きられることに、なんてオレは恵まれているんだと、幸せな気持ちになりました」と振り返っている。
あわせて公開されたティザービジュアルは、『ANORA アノーラ』『君の名前で僕を呼んで』『花束みたいな恋をした』などを手がけたアートディレクター・石井勇一によるもの。満開の桜並木の中を、両手に刀を携えた何者かが駆け抜ける印象的なデザインとなっており、美しさと狂気が共存する作品世界を表現している。
特報映像は「ようこそ、最高の悪夢へ――」というコピーとともに、滝藤演じる田治見要蔵の衝撃的な姿から幕を開ける。「1つ、2つ……」と八つの墓を数える声に合わせて、怨念が眠る村で起こる惨劇の一端が映し出され、観る者を不穏な世界へと誘う。
また、映画化発表時に話題となった「墓」の文字だけを大胆に配したスーパーティザービジュアルを使用したムビチケカードが、7月3日より発売されることも決定した。