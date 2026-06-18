井上和＆松井ケムリ『トイ・ストーリー５』新キャラ声優に決定 ボニーを支える新おもちゃ役に
ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』より、井上和（乃木坂46）がデジカメのおもちゃ・スナッピー役、松井ケムリ（令和ロマン）がカバ型のデジタルマップおもちゃ・アトラス役の日本版声優を務めることが発表された。あわせて、スマーティー・パンツ、スナッピー、アトラスによる“テック・トリオ”が登場する本編映像も解禁された。
【動画】井上和＆松井ケムリ『トイ・ストーリー５』声優発表映像＋特別映像
このたび、ジェシーやウッディたちが新たに出会い、持ち主ボニーの心を取り戻すための冒険を助ける新キャラクターの日本版声優が発表された。
ボニーと共に友達の家に行く途中、ジェシーは手違いで見知らぬ家にたどり着いてしまう。そこでスマーティー・パンツとの出会いをきっかけに仲間になる、タンスの中で忘れ去られていたデジカメのおもちゃ・スナッピーの日本版声優には、乃木坂46の中心メンバーとして雑誌、テレビ、ラジオなどで活躍の場を広げている井上が決定した。
スナッピーは、3本脚で立つキュートな見た目と仲間思いな性格で、スマーティー・パンツやアトラスと共に行動するデジカメのおもちゃだ。役が決まったことをサプライズで伝えられた際には、涙を流しながら喜びをあらわにした井上。その時の心境を「本当にただただ嬉しくて幸せで。『トイ・ストーリー』は生まれた時からすぐそばにあって、日常の一部のようなものだったので、あの世界に自分が入れるんだって思ったら、楽しみと夢みたいな気持ちで、思わず言葉とか感情が全部涙に出てしまいました」と振り返った。
自身が演じたスナッピーについて聞かれると、「真っすぐで素直、子どものような純粋さもありつつ、おもちゃならではのコミカルな部分、どちらも持ち合わせている、本当に可愛いキャラクターだなと演じている最中もすごく思っていました。きっとこの映画を観てくださる方に、愛していただけるキャラクターになるんじゃないかなと思います」と回答。
最新作の魅力については「大人にとっても子どもにとっても身近にあるデジタルは確かに便利なもので、どんどん形も変わり続けているけど、“変わること”以上に“変わらないこと”ってより難しいことだと思っています。変わらないでいてくれるおもちゃへの感謝をすごく感じることができる作品だなと思います」と力強く語った。
さらに、US本社は「井上さんの声はとても明るくエネルギッシュで、オーディションの声を聴いた瞬間にスナッピーにぴったりだと感じました。スマーティー・パンツ、アトラス、そしてスナッピーはいつも一緒にいるトリオのキャラクターですが、井上さんの声が加わることで全体の印象がより華やかになり、トリオの存在感も一層引き立っていると思います」と井上の演技を絶賛。
アトラスは、スナッピーと同じく長年タンスの中で忘れ去られていた青いカバのデジタルマップおもちゃ。陽気な性格で、GPSを搭載しており、冒険の道案内役として活躍するキャラクターだ。
世界中で愛される「トイ・ストーリー」シリーズの最新作への参加が決まったことについて、松井は「子どもの時から観ていたので、めちゃくちゃ嬉しかったです。最近子どもも生まれたばかりなので、その子どもに将来的に絶対に観てもらえるなと思ったので、家族みんなで喜びました。（相方の）くるまには、まだ何も言っていないです」と明かした。
自身が演じたアトラスについては、「マップのおもちゃなので、ウッディたちと人間たちの世界をつなぎとめてくれる役割がある。今作においては絶対欠かせない存在だと思いますね」とその魅力を力説。
そんな、ケムリについてUS本社は「ケムリさんの声はリラックスしていて、穏やかで包み込むような優しさがあります。オーディションで初めて声を聴いた際、もう少し太く柔らかい声での表現をお願いしたところ、その要望に見事に応えていただき、トリオのメンバーとして魅力的に役を作り上げてくださいました」と、松井のアフレコへの対応力を称賛。
あわせて解禁された声優発表特別映像では、映画と同様にタンスの中から現れる井上と松井の姿が映し出される。マップを頼りに何かを探していた2人の前に現れたのは、スナッピーとアトラス。それぞれが演じたキャラクターとの共演が実現した、キュートな映像に仕上がっている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。
【動画】井上和＆松井ケムリ『トイ・ストーリー５』声優発表映像＋特別映像
このたび、ジェシーやウッディたちが新たに出会い、持ち主ボニーの心を取り戻すための冒険を助ける新キャラクターの日本版声優が発表された。
スナッピーは、3本脚で立つキュートな見た目と仲間思いな性格で、スマーティー・パンツやアトラスと共に行動するデジカメのおもちゃだ。役が決まったことをサプライズで伝えられた際には、涙を流しながら喜びをあらわにした井上。その時の心境を「本当にただただ嬉しくて幸せで。『トイ・ストーリー』は生まれた時からすぐそばにあって、日常の一部のようなものだったので、あの世界に自分が入れるんだって思ったら、楽しみと夢みたいな気持ちで、思わず言葉とか感情が全部涙に出てしまいました」と振り返った。
自身が演じたスナッピーについて聞かれると、「真っすぐで素直、子どものような純粋さもありつつ、おもちゃならではのコミカルな部分、どちらも持ち合わせている、本当に可愛いキャラクターだなと演じている最中もすごく思っていました。きっとこの映画を観てくださる方に、愛していただけるキャラクターになるんじゃないかなと思います」と回答。
最新作の魅力については「大人にとっても子どもにとっても身近にあるデジタルは確かに便利なもので、どんどん形も変わり続けているけど、“変わること”以上に“変わらないこと”ってより難しいことだと思っています。変わらないでいてくれるおもちゃへの感謝をすごく感じることができる作品だなと思います」と力強く語った。
さらに、US本社は「井上さんの声はとても明るくエネルギッシュで、オーディションの声を聴いた瞬間にスナッピーにぴったりだと感じました。スマーティー・パンツ、アトラス、そしてスナッピーはいつも一緒にいるトリオのキャラクターですが、井上さんの声が加わることで全体の印象がより華やかになり、トリオの存在感も一層引き立っていると思います」と井上の演技を絶賛。
アトラスは、スナッピーと同じく長年タンスの中で忘れ去られていた青いカバのデジタルマップおもちゃ。陽気な性格で、GPSを搭載しており、冒険の道案内役として活躍するキャラクターだ。
世界中で愛される「トイ・ストーリー」シリーズの最新作への参加が決まったことについて、松井は「子どもの時から観ていたので、めちゃくちゃ嬉しかったです。最近子どもも生まれたばかりなので、その子どもに将来的に絶対に観てもらえるなと思ったので、家族みんなで喜びました。（相方の）くるまには、まだ何も言っていないです」と明かした。
自身が演じたアトラスについては、「マップのおもちゃなので、ウッディたちと人間たちの世界をつなぎとめてくれる役割がある。今作においては絶対欠かせない存在だと思いますね」とその魅力を力説。
そんな、ケムリについてUS本社は「ケムリさんの声はリラックスしていて、穏やかで包み込むような優しさがあります。オーディションで初めて声を聴いた際、もう少し太く柔らかい声での表現をお願いしたところ、その要望に見事に応えていただき、トリオのメンバーとして魅力的に役を作り上げてくださいました」と、松井のアフレコへの対応力を称賛。
あわせて解禁された声優発表特別映像では、映画と同様にタンスの中から現れる井上と松井の姿が映し出される。マップを頼りに何かを探していた2人の前に現れたのは、スナッピーとアトラス。それぞれが演じたキャラクターとの共演が実現した、キュートな映像に仕上がっている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。