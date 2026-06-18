Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人が、バレーボール男子日本代表・郄橋藍に密着した日本テレビ系ドキュメンタリー番組「１００ｈ・ＲＥＣ」（１９日＝深夜０時４０分、２６日＝深夜０時４５分）のナレーションを務めることが１８日、発表された。

同番組は、超一流スターの「側近」が１００時間カメラを回し続け、スターが内に秘める孤独や恐怖、情熱、覚悟を記録する“超濃密・高純度”ドキュメンタリーだ。

初回放送は、バレーボール男子日本代表・郄橋藍に密着。所属のサントリーサンバーズ大阪を今シーズン限りで退団し、ポーランドの名門チームに移籍する郄橋にとって、日本で最後となるＳＶリーグ年間優勝をかけた戦い、その舞台裏に迫る。

撮影は、サンバーズ広報が担当している。同局によると、「側近が撮影する超至近距離のリアルな映像と上質なルック。そこに、郄橋海人の体温が宿るナレーションが融合」しているという。

ナレーションを務めた郄橋海人は、「声を吹き込みながら、これまで応援していた選手たちのことを、これまで以上に好きになってしまいました」と番組の魅力を語る。「きっと皆さんも観（み）ていただけたらそうなると思います。そんな素敵な番組を、僕の声で彩れていたらうれしいです」とコメントしている。

◆郄橋海人コメント全文

ナレーションを担当させていただきました、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの郄橋海人です。選手たちの「側近」がカメラを回すというこの番組だから見ることができた、選手の人間としての魅力。それが３０分の中に詰まっています。

声を吹き込みながら、これまで応援していた選手たちのことを、これまで以上に好きになってしまいました。きっと皆さんも観ていただけたらそうなると思います。そんな素敵な番組を、僕の声で彩れていたら、とても嬉（うれ）しいです。ぜひ、ご覧ください。