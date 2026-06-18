元NMB48でモデルの上西怜（25）が17日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。デジタル写真集や雑誌掲載のグラビアショットを投稿した。

「#週刊ポストさん 掲載していただいてます そして、デジタル写真集『オトナになったね』も発売中」とつづり、黒い透け透けランジェリー姿や、薄紫色のランジェリー姿などを公開。「とっても素敵に撮っていただきました ぜひ、チェックよろしくお願いします」と呼びかけた。

また、ストーリーズではモデルを務める通販サイトDRW（ドロー）の水色ランジェリー姿も披露し「先日も撮影でした 今回の新作もめちゃかわだったよ お楽しみに♪」とメッセージを添えた。

ファンやフォロワーからも「大人になったね」「とっても大人な雰囲気」「すっげぇオトナ感」「美しさが溢れ出てる」「可愛すぎ」「スタイル抜群」「とってもキラキラ」「たまらん」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はB1大阪エベッサ応援アンバサダー。今年4月には自身初のコスプレ写真集「#れーちゃんこれくしょん」を発売。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。