ポケモンは、「ポケットモンスター」シリーズの歴代ゲームソフトのパッケージがデザインされたグッズの販売を「ポケモンセンターオンライン」にて本日6月18日10時より開始する。

今回、キラキラしたふちどりでツヤ感のあるピンズをはじめ、歴代ゲーム発売当時のパッケージの形や質感にこだわったマグネットコレクションがラインナップ。「ポケットモンスター」のロゴがプリントされたキャップやサコッシュもラインナップされており、好きなピンズを付けて楽しむこともできる。また、ゲームソフトのパッケージ柄ポーチに入ったTシャツも登場。前面に歴代ゲームパッケージのデザイン、背面にゲームソフトの発売年表がプリントされている。

ほかにも、シリーズの歴代ゲームソフトパッケージ＆ゲームソフトのキーホルダーコレクションが、カプセルトイで登場。発売当時の仕様を再現した、本物そっくりのミニチュアキーホルダーとなっている。

パッケージピンズが全種、額縁にディスプレイされたセットも発売。スタンドを使って立てたり、付属の紐で壁にかけたりして飾ることができる。

グッズラインナップ

パッケージピンズ

【商品名/価格】

・パッケージピンズ ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ/価格：2,640円

・パッケージピンズ ポケットモンスター 金・銀・クリスタルバージョン/価格：1,980円

・パッケージピンズ ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド/価格：1,980円

・パッケージピンズ ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン/価格：1,320円

・パッケージピンズ ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ/価格：1,980円

・パッケージピンズ ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー/価格：1,320円

・パッケージピンズ ポケットモンスター ブラック・ホワイト・ブラック２・ホワイト２/価格：2,640円

・パッケージピンズ ポケットモンスター Ｘ・Ｙ/価格：1,320円

・パッケージピンズ ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア/価格：1,320円

・パッケージピンズ ポケットモンスター サン・ムーン・ウルトラサン・ウルトラムーン/価格：2,640円

・パッケージピンズ ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ/価格：1,320円

・パッケージピンズ ポケットモンスター ソード・シールド/価格：1,320円

・パッケージピンズ ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール/価格：1,320円

・パッケージピンズ Pokémon LEGENDS アルセウス/価格：660円

・パッケージピンズ ポケットモンスター スカーレット・バイオレット/価格：1,320円

・パッケージピンズ Pokémon LEGENDS Z-A/価格：660円

パッケージTシャツ in ポーチ

Tシャツ 着用イメージ

【商品名/価格】

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 赤 Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 緑 Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 金 Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 銀 Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ルビー Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター サファイア Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ダイヤモンド Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター パール Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスターブラック Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスターホワイト Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター Ｘ Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター Ｙ Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター サン Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ムーン Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ソード Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター シールド Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ Pokémon LEGENDS アルセウス Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター スカーレット Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター バイオレット Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ Pokémon LEGENDS Z-A Unisex M/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 赤 Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 緑 Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 金 Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター 銀 Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ルビー Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター サファイア Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ダイヤモンド Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター パール Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスターブラック Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスターホワイト Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター Ｘ Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター Ｙ Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター サン Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ムーン Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター ソード Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター シールド Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ Pokémon LEGENDS アルセウス Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター スカーレット Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター バイオレット Unisex L/価格：3,960円

・パッケージTシャツ in ポーチ Pokémon LEGENDS Z-A Unisex L/価格：3,960円

パッケージキャップ ポケットモンスター

価格：2,970円

パッケージサコッシュ ポケットモンスター

価格：2,970円

パッケージ＆カートリッジキーホルダーコレクション 1996-2002

価格：400円

※全6種類のうち、どれか1つがランダムで封入されている。

※種類は選べない。

パッケージ＆ゲームカードキーホルダーコレクション 2006-2016

価格：400円

※全8種類のうち、どれか1つがランダムで封入されている。

※種類は選べない。

パッケージ＆ゲームカードキーホルダーコレクション 2019-2025

価格：400円

※全6種類のうち、どれか1つがランダムで封入されている。

※種類は選べない。

パッケージマグネットコレクション 1996-2002

価格：660円

※全6種。種類は選べない。

パッケージマグネットコレクション 2006-2016

価格：660円

※全8種。種類は選べない。

パッケージマグネットコレクション 2019-2025

価格：660円

※全6種。種類は選べない。

＜ポケモンセンターオンラインでのみ取り扱い予定＞



パッケージピンズオールパッケージコレクション 1996-2025

価格：30,000円

□「Amazon ポケモンストア」のページ

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