サッカー北中米W杯

日本サッカー協会は日本時間17日、公式YouTubeで代表チームに密着する「Team Cam」最新回を公開した。14日（日本時間15日）に米テキサス州ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦を終えるまでの舞台裏映像を伝えている。キャンプ地で汗を流す31歳の姿に、「涙出そうになった」とファンが歓喜している。

決戦前日の13日。練習場で黙々とドリルをこなす男がいた。フランス1部リーグ・アンのモナコ所属の南野拓実だ。昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、メンバー入りは叶わなかったが、チームを支えるメンター役として同行している。ピッチで怪我の影響を感じさせない機敏な動きを見せると、両腕で力こぶを作り、カメラに向かって笑顔でグッドポーズを見せた。

元気な姿にファンも大喜び。「南野は出ないけど 一生懸命トレーニングする姿に泣けてきた」「タキが順調に回復してそうなのがほんとに嬉しい！！」「南野さんの練習、南野さんの志、JFAの対応に涙出そうになった。そりゃ負けないよ。こんなにみんな色々背負ってるのにサッカー楽しんでるんだから」「タキが普通に走ってるの泣ける」といったコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）