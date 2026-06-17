サッカーW杯

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を繰り広げている。開催国の1つ、米国が12日（日本時間13日）の初戦でパラグアイに4-1と快勝した後には、星条旗柄のビキニを着た美女サポーターの画像がSNS上で拡散され、海外で大きな話題に。しかし、この女性は実在せず、AIによって作成された架空の人物だったことが判明。海外メディアが騒動を報じた。

英紙「ザ・サン」は「W杯で拡散されているビキニ姿の美しい米国ファンは誰なのか、そして彼女は実在するのか？」との見出しで記事を掲載した。同紙はSNSのユーザーたちが「彼女が誰なのか誰か知らないか？」「この女性は誰！ どうか見つけて」と正体探しに奔走した様子を紹介した。

しかし、広く投稿されたその写真はエンゲージメント目的でデジタル生成されたものであり、実在しないことが判明したという。記事は「残念なことに、この広く拡散された写真について、悪いニュースがある。問題の女性は実のところAIで作られたものだとわかった」と伝えた。

XのAIボットであるグロックの暴露で事実を知ったSNSユーザーたちは落胆したと報じている。「AIだなんて残念だ！」と動揺する声が上がる一方で、「AIでも美しい」と称賛するコメントも寄せられたという。

この画像はX上の日本人の間でも「これぞアメリカすぎるサポーター」などとして大きな話題に。10万近い「いいね」を獲得している投稿もあった。



（THE ANSWER編集部）