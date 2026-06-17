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ビューティーブランドのNILEは、「濃密泡洗顔 クリーム洗顔せっけん (洗顔ネット付き)」を20％オフの1,824円（税込）で販売しています。

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弾力のある濃密泡で摩擦を抑え、毛穴の汚れを吸着洗浄

↑NILEの「濃密泡洗顔 クリーム洗顔せっけん (洗顔ネット付き)」

濃密泡洗顔 クリーム洗顔せっけん (洗顔ネット付き)は、濃密な泡で、肌の上を転がすように洗える洗顔料。洗顔の際に発生する皮膚への摩擦を穏やかに抑えつつ、濃密泡と泥が毛穴の奥底に潜む汚れをしっかりと吸着洗浄し、クリアな肌へと導いてくれるのが特徴です。

皮脂汚れの吸着に優れたクレイ成分「カオリン」を配合しており、毛穴に潜む汚れを吸着除去してくれます。また、吸着しながら肌の水分量のコントロールを行うことでテカりにくい整った肌を実現します。

乾燥肌から脂性肌まで全肌質で幅広く使用でき、特に皮脂の多い肌のテカリ悩みにアプローチ。さっぱりとした心地よい洗い上がりを実現しているとうたいます。付属の洗顔ネットを使うことで、2cmほど取り出すだけで手軽に弾力のあるモチモチの泡を作れるのも魅力です。

毎日の洗顔時間を至福のひとときに変えてくれる、上質なスキンケアアイテム。ぜひこの機会にチェックしてください！

モコモコ泡洗顔ですっきり毛穴に！

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