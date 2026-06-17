本拠地レイズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・DH」で先発。今季15号先制ソロを放った。バックスクリーンへ飛び込む豪快弾。これが決勝点となり、ドジャースは1-0で投手戦を制した。大谷は4打数1安打1打点だった。6回3安打無失点の快投で8勝目を挙げたジャスティン・ロブレスキー投手は、唯一の得点を叩きだした大谷に感謝した。

0-0の6回、投手戦となった試合で大谷が結果を出した。ここまでドジャース打線を無得点に抑えてきたレイズ先発ラムスセンの甘く入った初球をとらえた。打球はセンターへ。打球速度106.9マイル（約172キロ）、飛距離427フィート（約130メートル）の豪快な15号になった。

米地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組はロッカーで取材に応じたロブレスキーのコメントを放送。「ショウヘイに感謝だね。あれは素晴らしかった」と、手に汗握る投手戦の中で唯一の得点を叩きだした大谷に謝意を述べた。

記者から「彼があらゆる点で試合に影響を及ぼせることに慣れることはあるのか？」と尋ねられると、「うーん」と少し考えた後「ノー」と返答。「彼がやることなすこと、何でも期待してしまうようになるけど、明らかに彼は史上最高の選手だ。見ていて本当に楽しいし、チームメートとして彼のプレーを見られるのは本当に恵まれているし、とてもラッキーだと思う」と絶賛した。



（THE ANSWER編集部）