欧州の「最速」仕様に対し、日本は「日常のスポーツ」を極める!?

フォルクスワーゲン ジャパンは2026年6月13日、フォルクスワーゲン グループ ジャパン本社で開催された「ゴルフGTI」の誕生50周年を祝うイベント「GTI FAN FEST 2026」にて、日本限定300台で導入予定の特別仕様車「ゴルフGTI 50周年記念限定車」のプロトタイプを初公開しました。

1976年に誕生したフォルクスワーゲン「ゴルフGTI」は、実用的なハッチバックに高性能エンジンを組み合わせた「ホットハッチ」というジャンルを確立した代表的なモデルです。2026年に迎えた生誕50周年を記念し、欧州などを中心に特別なアニバーサリーモデルが発表されています。

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ドイツを含む欧州市場では、すでに限界性能を大きく引き上げた高性能版「ゴルフGTIクラブスポーツ（CS）」をベースとする記念モデル「ゴルフGTIエディション50」が先行して公開され話題を呼んでいます。

この欧州仕様は最高出力325ps・最大トルク420Nmを発生する2リッターターボエンジンを搭載し、0-100km／h加速5.3秒、最高速度270km／hという圧倒的なパフォーマンスを発揮。

さらに過酷なドイツ・ニュルブルクリンク北コースにおいて、ホンダ「シビック タイプR」の記録（7分44秒881）を上回る「7分44秒523」というFF量産車最速タイムを記録したことで世界を驚かせました。

この偉業を支える欧州仕様の足回りには、車高を5mm下げた専用サスペンションや、19インチ鍛造アルミホイールにセミスリックタイヤ、さらに軽量なRパフォーマンスエキゾーストシステム（チタン製リアサイレンサー）などが奢られ、サーキットの限界性能をストイックに追求。現地価格は5万4540ユーロ（約1012万円 ※2026年6月中旬時点）からに設定されています。

一方で、日本のファンのために用意されたアプローチは、欧州のそれとは異なる独自のベクトルを持っています。

愛知県の豊橋本社に総勢230組のファンを招いて開催されたイベントでサプライズ公開された日本限定仕様は、欧州のゴルフGTIエディション50とは別のモデルとなっており、最新型の標準GTIをベースに採用しました。

ベースとなる標準のゴルフGTIは、265馬力・370Nmを発揮する2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載しています。

ボディサイズは全長4295mm×全幅1790mm×全高1465mmと扱いやすく、日本の道路環境にもマッチしています。

街乗りからワインディングまでシームレスに楽しめる絶妙なパワーバランスを実現しており、極端にサーキット志向へ振るのではなく、毎日乗れる高性能というGTI本来の「日常使いできるスポーツカー」の哲学を色濃く反映したパッケージングと言えます。

エクステリアに目を向けると、深みのあるダークグリーンの専用ボディカラーが印象的です。中身は本国のエディション50と異なるものの、このダークグリーンのボディカラー（欧州での専用色「ダークモスグリーンメタリック」と共通とみられる）に加え、足元にはレッドのアクセントが目を惹く19インチアルミホイールが装着されている点も共通しています。

深緑のボディとの鮮やかなコントラストにより、大人のスポーツハッチにふさわしい色気のある1台に仕上がっています。

なお、今回お披露目されたのはあくまでプロトタイプであり、会場で展示車のインテリアは公開されませんでした。そのため、内装の専用意匠や最終的な詳細仕様、価格などは後日改めて発表される予定です。

限定300台とされる希少なこのクルマがどのような姿で市販化されるのか、今後の正式アナウンスにファンの期待がいっそう高まっています。