【6月17日の契約情報】王者長崎からパワーフォワードの移籍が発表…千葉J、群馬のベテランの去就決定

6月17日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグの各クラブが、2026－27シーズンへ向けて選手やコーチの契約情報を発表した。

千葉ジェッツから荒尾岳の契約継続が発表。39歳のベテランセンターは、今シーズンも体を張ったスクリーンやボックスアウトでチームに貢献した。

2022－23シーズンからチームを支える谷口大智継続のリリースが群馬クレインサンダーズから発信された。谷口は「コート内外でもやる事は昨シーズンと変わらず、去年以上にチームに貢献していきたい」と来シーズンへの意気込みを語った。

その他、長崎ヴェルカで初優勝を経験したベテランPFの菅澤紀行が三遠ネオフェニックスへ移籍。また、元仙台89ERSの星野曹樹が地元の新潟アルビレックスBBでBリーグ復帰を果たす。その新潟から樋口蒼生が、こちらも地元も山形ワイヴァンズに移籍することも発表されている。

6月17日に発表されたBリーグ契約情報は以下のとおり。

■6月17日のBリーグ契約情報



＜選手＞



谷口大智（群馬／契約継続）



荒尾岳（千葉J／契約継続）



菅澤紀行（三遠／長崎から移籍）



樋口蒼生（山形／新潟から移籍）



星野曹樹（新潟／新規契約）



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古牧昌也（奈良／移籍先決定）



ハッサンモハメド（岡山／現役引退）

【動画】千葉Jが荒尾岳継続を発表