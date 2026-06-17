1次リーグJ組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦。リオネル・メッシが、いきなりハットトリックの大活躍で3-0の勝利に導いた。美人妻が試合後に投稿した家族写真には、喝采のコメントが相次いだ。

前半17分、アルゼンチン連覇への号砲を鳴らしたのは、やはりメッシだった。エリア外で左足を振り抜き、見事にゴールネットを揺らした。

6大会連続出場の38歳は止まらない。後半15分にこぼれ球に反応して2点目を挙げれば、後半31分にもゴール。初戦でいきなりハットトリックとし、クローゼ（ドイツ）が保持するW杯最多16得点に並んだ。

試合後、妻のアントネラさんが3人の息子と並んだ家族写真を投稿。全員がアルゼンチン代表10番のお揃いのユニホームを着て観戦したようだ。

メッシにメンションをつけ、「いつもあなたの側にいるわ!!!! あなたは素晴らしい！」などとつづった。息子たちも4年前からすっかり大きくなったようだ。

メッシ本人は4つのハートとともに「みんな愛してるよ」と返信。世界中のファンから「美しい家族だ」「キュートな家族」「彼が帰ってきたらハグしてあげて」「ハグじゃ足りないよ」「世界のメッシファンから愛を込めて」「世界で最も幸せな女性だ」「ハットトリックおめでとう」などと祝福の声が殺到した。



（THE ANSWER編集部）