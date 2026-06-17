物価高で家計が苦しいのに、夫と車の“オイル交換時期”で揉めて限界です…。夫は「1万キロ」、店員は「5000キロ」と言います。 結局どちらを信じれば良いのでしょうか？

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車を維持するうえで、エンジンオイルの交換は欠かせないメンテナンスの一つです。   とはいえ、交換の目安は車の種類や乗り方によって変わるため、「まだ大丈夫なのか」「早めに交換すべきなのか」と迷う人もいるでしょう。交換回数が増えれば費用もかかるため、家計とのバランスも気になるところです。   そこで本記事では、オイル交換の適切な時期と費用面から見た判断のポイントについて解説します。

オイル交換は1万キロと5000キロのどちらが正しい？

オイル交換の目安として、「1万キロメートルごと」と「5000キロメートルごと」という数字を聞くことがあります。この2つは大きく違うように感じますが、どちらか一方が必ず間違いというわけではありません。エンジンオイルの交換時期は、車種や走り方によって変わるためです。
JAFによると、ガソリン車では通常使用の場合、1万5000キロメートルまたは1年ごとの交換が一般的とされています。ただし、軽自動車やターボ車などは、より早めの交換が必要です。
そのため、普通車で長距離運転が中心であれば、夫の言う「1万キロごと」でも大きく外れていない場合があります。一方で、近所への買い物や送迎など短距離走行が多い場合は、エンジンが十分に温まる前に止まることが多く、オイルが劣化しやすくなります。
このような使い方の場合は、店員さんの言う「5000キロごと」を目安にしたほうが安心でしょう。

5000キロごとの交換は費用が増えるが、修理費を防ぐ効果もある

オイル交換を早めに行うと、当然ながら交換回数は増えます。例えば、年間で1万キロメートルほど走る人の場合、1万キロメートルごとに交換するならオイル交換は年1回で済みます。
一方、5000キロメートルごとに交換する場合は、年2回の交換が必要です。1回のオイル交換に数千円かかると考えると、交換回数が増える分、年間の費用も高くなります。
ただし、オイル交換を先延ばしにすると、エンジン内部の汚れや摩耗が進み、不具合につながるおそれがあります。エンジンの修理は、オイル交換よりも高額になりやすい出費です。数千円の交換費用を惜しんだ結果、後から大きな修理費がかかると、家計への影響はさらに大きくなります。
つまり、5000キロメートルごとの交換は「余計な出費」ではなく、「高額な修理を防ぐための予防費」と考えることもできます。特に、車を長く乗り続けたい人や、買い替え費用を抑えたい人にとっては、早めに交換することで節約につながる可能性があります。

オイル交換の時期は、車の使い方と費用を見て判断する

家計にとって大切なのは、必要以上に費用をかけすぎず、かといってメンテナンス不足で大きな出費を招かないことです。そのためには、まず車の取扱説明書やメンテナンスノートを確認しましょう。メーカーが示す交換時期は、判断の基本になります。
そのうえで、普段の使い方を振り返りましょう。短距離走行が多い、渋滞の多い道をよく走る、坂道が多い地域をよく走る機会が多いといった場合は、エンジンオイルに負担がかかりやすくなります。
こうした使い方に当てはまる場合は、取扱説明書やメンテナンスノートで「シビアコンディション」の交換目安を確認するとよいでしょう。車種によっては、7500キロメートル前後や5000キロメートル前後など、通常より短い距離での交換が推奨されていることがあります。
一方、高速道路や郊外の道を一定の距離で走ることが多く、車に大きな負担がかかりにくい場合は、車種によって1万～1万5000キロメートル前後を目安にしてもよいケースがあります。
ただし、走行距離が少なくても、オイルは時間の経過とともに劣化します。あまり乗らない車でも、1年に1回程度は点検し、必要に応じて交換を考えると安心です。
また、カー用品店や整備工場によっては、会員制度やキャンペーンを利用することで、工賃を抑えられる場合があります。店舗によって料金やサービス内容は異なるため、交換前にオイル代や工賃、フィルター交換費用をまとめて確認しておくと安心です。こうした費用を事前に比べておけば、必要なメンテナンスを無理なく続けやすくなるでしょう。

オイル交換は節約だけでなく、大きな出費を防ぐために行おう

オイル交換は、「1万キロ」と「5000キロ」のどちらかだけを基準にするのではなく、自分の車と使い方に合わせて判断することが大切です。
高速道路や郊外の道を一定の距離で走ることが多く、車に大きな負担がかかりにくい場合は、車種によって1万～1万5000キロメートル程度を目安にできるケースがあります。一方、短距離走行や渋滞が多い道が中心の場合は、エンジンオイルに負担がかかりやすくなります。
その場合は、取扱説明書やメンテナンスノートでシビアコンディションの交換目安を確認し、必要に応じて通常より早めの交換を検討しましょう。
家計面では、交換回数が増えると一時的な支出は増えます。しかし、オイル交換を怠ってエンジン不調や高額な修理につながれば、結果的に大きな負担になります。安く済ませるために交換を遅らせるのではなく、無駄な修理費を防ぐために適切な時期で交換するという考え方が、車にも家計にもやさしい判断といえるでしょう。
 

出典

一般社団法人日本自動車連盟（JAF） [Q]エンジンオイルの交換時期は、どのように判断するのですか？
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー