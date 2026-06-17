物価高で家計が苦しいのに、夫と車の“オイル交換時期”で揉めて限界です…。夫は「1万キロ」、店員は「5000キロ」と言います。 結局どちらを信じれば良いのでしょうか？

オイル交換は1万キロと5000キロのどちらが正しい？

オイル交換の目安として、「1万キロメートルごと」と「5000キロメートルごと」という数字を聞くことがあります。この2つは大きく違うように感じますが、どちらか一方が必ず間違いというわけではありません。エンジンオイルの交換時期は、車種や走り方によって変わるためです。

JAFによると、ガソリン車では通常使用の場合、1万5000キロメートルまたは1年ごとの交換が一般的とされています。ただし、軽自動車やターボ車などは、より早めの交換が必要です。

そのため、普通車で長距離運転が中心であれば、夫の言う「1万キロごと」でも大きく外れていない場合があります。一方で、近所への買い物や送迎など短距離走行が多い場合は、エンジンが十分に温まる前に止まることが多く、オイルが劣化しやすくなります。

このような使い方の場合は、店員さんの言う「5000キロごと」を目安にしたほうが安心でしょう。



5000キロごとの交換は費用が増えるが、修理費を防ぐ効果もある

オイル交換を早めに行うと、当然ながら交換回数は増えます。例えば、年間で1万キロメートルほど走る人の場合、1万キロメートルごとに交換するならオイル交換は年1回で済みます。

一方、5000キロメートルごとに交換する場合は、年2回の交換が必要です。1回のオイル交換に数千円かかると考えると、交換回数が増える分、年間の費用も高くなります。

ただし、オイル交換を先延ばしにすると、エンジン内部の汚れや摩耗が進み、不具合につながるおそれがあります。エンジンの修理は、オイル交換よりも高額になりやすい出費です。数千円の交換費用を惜しんだ結果、後から大きな修理費がかかると、家計への影響はさらに大きくなります。

つまり、5000キロメートルごとの交換は「余計な出費」ではなく、「高額な修理を防ぐための予防費」と考えることもできます。特に、車を長く乗り続けたい人や、買い替え費用を抑えたい人にとっては、早めに交換することで節約につながる可能性があります。



オイル交換の時期は、車の使い方と費用を見て判断する

家計にとって大切なのは、必要以上に費用をかけすぎず、かといってメンテナンス不足で大きな出費を招かないことです。そのためには、まず車の取扱説明書やメンテナンスノートを確認しましょう。メーカーが示す交換時期は、判断の基本になります。

そのうえで、普段の使い方を振り返りましょう。短距離走行が多い、渋滞の多い道をよく走る、坂道が多い地域をよく走る機会が多いといった場合は、エンジンオイルに負担がかかりやすくなります。

こうした使い方に当てはまる場合は、取扱説明書やメンテナンスノートで「シビアコンディション」の交換目安を確認するとよいでしょう。車種によっては、7500キロメートル前後や5000キロメートル前後など、通常より短い距離での交換が推奨されていることがあります。

一方、高速道路や郊外の道を一定の距離で走ることが多く、車に大きな負担がかかりにくい場合は、車種によって1万～1万5000キロメートル前後を目安にしてもよいケースがあります。

ただし、走行距離が少なくても、オイルは時間の経過とともに劣化します。あまり乗らない車でも、1年に1回程度は点検し、必要に応じて交換を考えると安心です。

また、カー用品店や整備工場によっては、会員制度やキャンペーンを利用することで、工賃を抑えられる場合があります。店舗によって料金やサービス内容は異なるため、交換前にオイル代や工賃、フィルター交換費用をまとめて確認しておくと安心です。こうした費用を事前に比べておけば、必要なメンテナンスを無理なく続けやすくなるでしょう。



オイル交換は節約だけでなく、大きな出費を防ぐために行おう

オイル交換は、「1万キロ」と「5000キロ」のどちらかだけを基準にするのではなく、自分の車と使い方に合わせて判断することが大切です。

高速道路や郊外の道を一定の距離で走ることが多く、車に大きな負担がかかりにくい場合は、車種によって1万～1万5000キロメートル程度を目安にできるケースがあります。一方、短距離走行や渋滞が多い道が中心の場合は、エンジンオイルに負担がかかりやすくなります。

その場合は、取扱説明書やメンテナンスノートでシビアコンディションの交換目安を確認し、必要に応じて通常より早めの交換を検討しましょう。

家計面では、交換回数が増えると一時的な支出は増えます。しかし、オイル交換を怠ってエンジン不調や高額な修理につながれば、結果的に大きな負担になります。安く済ませるために交換を遅らせるのではなく、無駄な修理費を防ぐために適切な時期で交換するという考え方が、車にも家計にもやさしい判断といえるでしょう。



出典

一般社団法人日本自動車連盟（JAF） [Q]エンジンオイルの交換時期は、どのように判断するのですか？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー