１７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比４９７円７５銭高の６万９９０２円２５銭となり、３日連続で最高値を更新した。

前日に続いて取引時間中に一時７万円台をつけたが、終了間際の売り注文に押され、終値の７万円突破は持ち越しとなった。

米国とイランの戦闘終結に向けた覚書の内容が伝わり、原油先物価格が一時１バレル＝７６ドル台と約３か月ぶりの安値水準となったことが好感され、幅広い銘柄が買われた。これまで相場を先導してきたＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄の多くが引き続き上昇。日経平均は一時７万１００円台をつけ、取引時間中の最高値を更新した。

ただ、取引終了までの５分間で１００円ほど上げ幅が縮まった。東証は取引時間の延長に合わせて２０２４年に「クロージング・オークション」という仕組みを導入しており、午後３時２５分から５分間は売買を成立させず、同３０分に成立させて終値としている。１７日はこの５分間の注文で一部銘柄の下げ幅が拡大し、日経平均を押し下げた。

大手証券関係者は「最後は利益確定の売りが出たものの、中東情勢の緊張緩和を背景に堅調な相場が続いている」と話した。