オランダ戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は初戦で強豪オランダと2-2で引き分け、勝ち点1で船出した。そんな中、NHKの地上派中継でピッチサイド解説を務めた元日本代表選手の“待機場所”が話題を呼んでいる。

ピッチ際で選手たちを見守りながら、臨場感のある解説を行ったのは、元日本代表MFの柿谷曜一朗氏。試合前には、実際にセンターサークル付近に立って、選手の練習風景やピッチの状態をレポートしていた。

試合中も選手の状態や交代情報などをレポートしていたが、その際の位置は選手のアップエリアのすぐ後ろ。スーツ姿で手にマイクを持ち、椅子に腰かけながら解説を行っていた。この配置を納めた写真がネット上で拡散されると、X上のファンも反応している。

「ピッチサイドってこんな近くにいたの」

「柿谷もチームの一員になれる位置！」

「これ完全にチームスタッフやんwww近すぎ笑う」

「何ならすぐにビブス着てウォーミングアップ出来るまである」

「アップして試合出て欲しいくらいの位置に居ますね」

「PKとかうまそうだから入りますか」

「アメリカの方針でメディアのポジションがめちゃいい気がする」

会場のダラス・スタジアムは、N FLカウボーイズの本拠地だった。



（THE ANSWER編集部）