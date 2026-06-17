北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。試合後、日本のインフルエンサーに対して森保一監督が発した一言が、ファンの話題を呼んでいる。

激闘を終えた直後の取材エリア。スポーツチャンネル「DAZN」の日本版公式インスタグラムは、リポーターを務めるインフルエンサーのウンパルンパが、選手や関係者に声をかける動画を公開した。

その中で「ナイスゲームです！」と声をかけられた森保監督は握手しながら、「応援ありがとうございます」と感謝を口にした。続けて「共闘の輪を広げてください」と呼びかけた。発信力に期待をかけられたウンパルンパは、感激した面持ちで「次も応援します！」と返答していた。このほか、日本代表選手とも交流している。

指揮官の誠実さが伝わるシーンにファンも感動。コメント欄には「ちゃんと目を見てがっつり握手してくださり素敵」「みんなの表情が柔らかい」「共闘、端的で良い言葉」「共闘し続けましょう！」「素晴らしい映像」「みんな誠実な対応で好感」「すげぇみんないい顔してるの観られて嬉しいわ」「日本中で応援したいですね」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）