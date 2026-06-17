1次リーグJ組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦。6大会連続出場の38歳、リオネル・メッシがいきなりハットトリックの大活躍で世界を沸かせた。一方で、接触シーンでイエローカードは出ず。米放送局の解説陣は「100パーーーーセント、レッドカード」などと疑問を呈している。

メッシは前半17分に先制ゴールを決めると、後半15分にこぼれ球に反応して2点目を挙げた。さらに後半31分にもゴールネットを揺らし、初戦でいきなりハットトリックを達成。クローゼ（ドイツ）が保持するW杯最多16得点に並んだ。

一方、アルジェリアのマンディとの競り合いでは、解説者が疑問を抱くシーンも。メッシの左足の裏が、マンディの右ふくらはぎにまともに入った。メッシのファウルにはなったが、イエローカードは出なかった。

米スポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門Xは、スタジオで試合を振り返る元マンチェスター・シティのネダム・オヌオハ氏、元ベネズエラ代表のアレハンドロ・モレノ氏の映像を公開。オヌオハ氏は「僕の意見では、あれはおそらくレッドカードだったと思います」と述べた。

「静止画で見るとかなり悪質なプレーに見えますが、その瞬間が見過ごされたと感じたのでしょう。相手選手が倒れている時のメッシの様子を見ると、彼自身もかなり気にしていたのが分かります。自分が今のプレーで問題を起こしたかもしれないと自覚していたからです」と分析。「主審はおそらく見逃してしまったのだと思いますし、見逃した理由も理解できます」と続けた。

しかし、「VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が映像を確認したうえで『いや、これは問題ない。特に追加で処分する必要はない』と判断したのであれば、それには疑問があります」と指摘。「個人的には、あのプレーはレッドカードに値すると思います」と繰り返した。

モレノ氏は「100パーーーーセント、リオネル・メッシにレッドカードが出されるべきでした！」と断言。「静止画を見るまでもありません。ライブ映像を見ただけでも、最初から悪質なタックルだと感じましたよ。そしてリプレーを見れば、それが危険なチャレンジであることは明白です。私がどれだけメッシを愛していようとも、あれは不注意で悪質なタックルでした。相手のふくらはぎの裏側を、膝から足首にかけてスパイクの裏で削っているんですから。レッドカードになるべきでした」と熱弁した。



（THE ANSWER編集部）