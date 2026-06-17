次戦の相手はチュニジア

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、オランダとの初戦を引き分けた日本は20日（日本時間21日）にチュニジアと対戦する。オランダ戦のNHK地上波中継で解説を務めた元日本代表の本田圭佑が、2戦目の警戒ポイントをSNSで指摘。ファンから共感の声が上がっている。

1次リーグF組に入った日本は14日（同15日）の初戦で、強豪のオランダと2-2で引き分けた。一方、同日に行われたF組のもう1試合は、チュニジアがスウェーデンに1-5と大敗。翌日までにチュニジアのサッカー協会は、公式インスタグラムでサブリ・ラムシ監督の解任とエルヴェ・ルナール氏の新監督就任を発表した。

本田は日本時間17日、自身のXに「チュニジアの何が嫌かって監督が変わったこと」と投稿。ファンからは「たしかに。何やってくるか、誰が出てくるかもわからないし」「ほんとそれ！」「本田さんが嫌って言ったらなんか嫌に感じてきた」「全くその通りで、今までのスカウティングが（最低でも半分くらいは）意味を成さなくなっちゃったしねぇ…」などと共感の声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）