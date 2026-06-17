「日経225ミニ」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限4716枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4716枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4716( 4716)
ソシエテジェネラル証券 3766( 3766)
SBI証券 7334( 3382)
バークレイズ証券 2552( 2552)
楽天証券 3165( 1293)
マネックス証券 365( 365)
松井証券 309( 309)
フィリップ証券 253( 253)
三菱UFJeスマート 249( 137)
インタラクティブ証券 125( 125)
JPモルガン証券 122( 122)
日産証券 103( 103)
三田証券 30( 30)
ドイツ証券 28( 28)
光世証券 20( 20)
BNPパリバ証券 12( 12)
ゴールドマン証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 92( 92)
フィリップ証券 44( 44)
SBI証券 64( 42)
ABNクリアリン証券 35( 35)
マネックス証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 29( 21)
ドイツ証券 18( 18)
楽天証券 15( 13)
松井証券 13( 13)
インタラクティブ証券 7( 7)
JPモルガン証券 3( 3)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 145516( 145516)
ソシエテジェネラル証券 83226( 83226)
バークレイズ証券 68552( 68552)
SBI証券 48610( 25672)
楽天証券 42408( 18468)
松井証券 14541( 14541)
日産証券 7608( 7608)
三菱UFJeスマート 7581( 4543)
サスケハナ・ホンコン 4534( 4534)
マネックス証券 4126( 4126)
ゴールドマン証券 3312( 3282)
モルガンMUFG証券 2396( 2396)
JPモルガン証券 2376( 2376)
みずほ証券 1790( 1790)
ビーオブエー証券 1330( 1330)
UBS証券 1017( 1017)
BNPパリバ証券 981( 981)
フィリップ証券 978( 978)
インタラクティブ証券 881( 881)
ドイツ証券 457( 457)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4716( 4716)
ソシエテジェネラル証券 3766( 3766)
SBI証券 7334( 3382)
バークレイズ証券 2552( 2552)
楽天証券 3165( 1293)
マネックス証券 365( 365)
松井証券 309( 309)
フィリップ証券 253( 253)
三菱UFJeスマート 249( 137)
インタラクティブ証券 125( 125)
JPモルガン証券 122( 122)
日産証券 103( 103)
三田証券 30( 30)
ドイツ証券 28( 28)
光世証券 20( 20)
BNPパリバ証券 12( 12)
ゴールドマン証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 92( 92)
フィリップ証券 44( 44)
SBI証券 64( 42)
ABNクリアリン証券 35( 35)
マネックス証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 29( 21)
ドイツ証券 18( 18)
楽天証券 15( 13)
松井証券 13( 13)
インタラクティブ証券 7( 7)
JPモルガン証券 3( 3)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 145516( 145516)
ソシエテジェネラル証券 83226( 83226)
バークレイズ証券 68552( 68552)
SBI証券 48610( 25672)
楽天証券 42408( 18468)
松井証券 14541( 14541)
日産証券 7608( 7608)
三菱UFJeスマート 7581( 4543)
サスケハナ・ホンコン 4534( 4534)
マネックス証券 4126( 4126)
ゴールドマン証券 3312( 3282)
モルガンMUFG証券 2396( 2396)
JPモルガン証券 2376( 2376)
みずほ証券 1790( 1790)
ビーオブエー証券 1330( 1330)
UBS証券 1017( 1017)
BNPパリバ証券 981( 981)
フィリップ証券 978( 978)
インタラクティブ証券 881( 881)
ドイツ証券 457( 457)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース