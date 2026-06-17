1次リーグJ組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦し、3-0で快勝した。6大会連続出場の38歳リオネル・メッシが、いきなりハットトリックの大活躍。一方、アルジェリアGKにはスポーツチャンネル「DAZN」で解説を務めた元日本代表DF・田中マルクス闘莉王氏から苦言が飛び出した。

前半17分にエリア外から左足を振り抜き、見事に先制ゴールを奪ったメッシ。後半15分には、マックアリスターのミドルシュートのこぼれ球に素早く反応して見事に流し込んだ。後半31分にも追加点。初戦でいきなりハットトリックとし、クローゼ（ドイツ）が保持するW杯最多16得点に並んだ。

中継した「DAZN」で解説を務めた闘莉王氏は、2点目の瞬間に「あらら…」と漏らすと、「正直なところ、これキーパーこぼしちゃダメです」と、メッシのゴール直前にミドルシュートをこぼしたアルジェリアのGKルカ・ジダンに苦言を呈した。

ジダンの父は、かつてフランス代表の司令塔としてW杯を制覇し、FIFA最優秀選手賞、バロンドールなどの個人賞を総なめにしたジネディーヌ・ジダン氏。闘莉王氏はこのプレーに対して「お父さんも怒りますよ、これじゃあ」と指摘。マックアリスターのシュートは無回転だったが「これはディフェンダーとしてはこぼれてくるとは思えないんですよ」と、メッシをフリーにしたDF陣をかばうと「これパパが怒りますよ」と繰り返していた。



（THE ANSWER編集部）