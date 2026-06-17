フィリピン当局は17日、南シナ海のスカボロー礁に中国が設置したとする構造物が、撤去されていたことを確認したと発表しました。中国外務省は「調査が終了したため」だと主張、「主権国家としての正当な権利だ」と反発しています。

フィリピン政府は、南シナ海のスカボロー礁で先月、中国が設置した複数の構造物を発見したとして「主権の侵害だ」などと抗議。

一方、中国側は、生態系を調べるための「研究設備だ」としたうえで、スカボロー礁が中国固有の領土だと設置を正当化していました。

こうしたなか、フィリピン当局は17日、スカボロー礁の海域から「構造物が撤去されていたことを確認した」と明らかにしました。

スカボロー礁については、フィリピンが「議論の余地のない長年にわたる主権を有している」として、「ルールに基づく国際秩序と正当な権利を守るために取り組む」と強調しました。

スカボロー礁は、フィリピンの排他的経済水域の内側にありますが、中国が実効支配していて、領有権をめぐる両国の対立が続いています。

中国外務省 林剣 報道官

「今回の科学調査活動は、生態系に対する認識と予測を深め、南シナ海における生態文明の建設に資するものであり、すでに滞りなく完了した」

中国外務省の林剣報道官は17日の会見でこのように述べ、構造物を撤去したのは、「調査が終了したため」だと主張しました。

そのうえで、「中国が科学調査を含むあらゆる活動を行うことは主権国家としての正当な権利だ」と反発しています。