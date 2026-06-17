１７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１６．１９ポイント（０．４０％）高の４１０８．０８ポイントと反発している。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中央銀行の中国人民銀行は１７日、リバースレポ取引を通じ、満期日との差し引きで２６１３億人民元（約６兆１９８０億円）と厚めの資金を市中に供給した。純資金流入は９日連続となる。１６日に報告された中国の月次経済統計が総じて弱い内容となる中、当局は経済対策を強めるとの見方も広がった。また、米イランの戦闘終結に向けた動きもプラス。スイス政府は１６日、米国とイランが戦闘終結に向けた覚書の正式な署名式について、中部のビュルゲンシュトックで１９日に開催することを計画していると発表した。原油供給の正常化で、原油高騰による経済下押し圧力も和らぐと楽観されている。前日の軟調地合いを継いで指数は安くスタートしたものの、引けにかけて買いの勢いが増した。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）や銅張積層板メーカーの浙江華正新材料（６０３１８６／ＳＨ）、光電ガラス表面処理の江西沃格光電（ＷＧテック：６０３７７３／ＳＨ）、ディスプレー基幹部品の彩虹顕示器件（６００７０７／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、通信機器製造・販売の江蘇永鼎（６００１０５／ＳＨ）が７．２％高、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が６．７％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体製造装置大手の盛美半導体設備（上海）（６８８０８２／ＳＨ）が２０．０％（ストップ）高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は４．７％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。

ゼネコンや電力プロジェクトなどインフラ建設株も高い。中国交通建設（６０１８００／ＳＨ）が３．６％、中国鉄建（６０１１８６／ＳＨ）と中国中鉄（６０１３９０／ＳＨ）がそろって２．４％、中国能源建設（６０１８６８／ＳＨ）が７．８％、中国電力建設（６０１６６９／ＳＨ）が７．０％ずつ上昇した。素材株、空運株なども買われている。

半面、自動車株はさえない。遼寧曙光汽車集団（６００３０３／ＳＨ）が５．１％安、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が４．６％安、安徽江淮汽車集団（６００４１８／ＳＨ）が４．３％安、賽力斯集団（６０１１２７／ＳＨ）が３．８％安、重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が３．３％安で引けた。エネルギー株、消費株、不動産株、金融株、医薬株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．５８ポイント（０．９５％）安の２６８．４２ポイント、深センＢ株指数が４．０３ポイント（０．３５％）安の１１４２．８７ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）