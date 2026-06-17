千葉ジェッツ、ベテランの荒尾岳が残留「日々全力で」…契約合意は7人目

千葉ジェッツは6月17日、荒尾岳と2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。

現在39歳の荒尾は、198センチ105キロの体格を誇るパワーフォワード。泊高校、青山学院大学を経て、トヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）でキャリアを始めると、2013年に千葉Jへ加入した。2018年から滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）、広島ドラゴンフライズ、仙台89ERSを渡り歩き、2022年に千葉Jへ復帰。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は31試合に出場した。

荒尾は公式HPで「来シーズンも千葉ジェッツでプレーできることに感謝しています。支えてくださる皆さまへの恩返しができるよう日々全力で取り組みます。応援よろしくお願いします！」とコメントした。

なお、千葉Jは17日時点で富樫勇樹、田代直希、瀬川琉久、菅野ブルース、金近廉、原修太との契約合意、ナシール・リトル、二上耀、ディー・ジェイ・ホグ、ギャリソン・ブルックス、ジョン・ムーニー、クエンティン・ミロラ・ブラウン、加藤ダニエルとの契約満了を発表している。