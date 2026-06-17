家事をしていたら子猫が隣で寝息を立てていて…？深い眠りに落ちすぎてされるがままになっているのがかわいいと話題で、動画は12万6千再生を突破。「かわいすぎてニコニコ笑顔になっちゃうっ！」「この顔見てたらがんばれるわ！」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

【動画：洗濯物を畳んでいる横で『眠っていた子猫』→おててをそっと持ち上げてみると…尊すぎる光景】

天使の寝顔に悶絶

Instagramアカウント『merusorami』に投稿されたのは、子猫時代の「チャイ」ちゃんが見せた“天使の寝姿”です。動画に登場するチャイちゃんは、2022年3月1日生まれのエキゾチックショートヘアーの男の子。ふわふわしたクリーム色の毛並みがチャームポイントです。

この日チャイちゃんは、飼い主さんが洗濯物を畳んでいる横でスヤスヤと眠っていたのだそうです。チャイちゃんはハンカチを布団のように体にかけてもらい、顔だけをちょこんと出していたとのこと。飼い主さんがそっとハンカチ布団を整えてあげても、チャイちゃんはまったく起きる気配を見せず、安心しきった表情で眠り続けていたといいます。

“バンザイ”ポーズで爆睡

飼い主さんはチャイちゃんの両手をそっと持ち上げ、ハンカチ布団から“バンザイ”のように出してあげたのだとか。それでもチャイちゃんはされるがままの状態で、完全に夢の世界を満喫中。子猫ならではの無防備さがたまらない瞬間です。

やがてバンザイの手は徐々にゆるみ、チャイちゃんはさらに深い眠りへ。なんの不安も悩みもないような表情で安心しきって眠る姿はとてもかわいらしい限り。

見ているだけで心がほどける

チャイちゃんの寝顔はまさに“天使そのもの”だったとのこと。小さな体にハンカチ布団、無防備なバンザイ姿勢、そして完全に力の抜けた表情--どれをとっても尊さしかありません。

子猫時代ならではのチャイちゃんの宝物のようなワンシーンは、たくさんの人々に癒しをお届けすることとなったのでした。

投稿には、「バブみがやばくてキュンキュンする！w」「かわいいは正義だよね」「最高の癒しです」「いい夢見てるのかな～」「こんなに爆睡するなんて安心しきっているんだね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『merusorami』では、この他にも猫たち（チャイちゃんの他に2匹の同居猫さんたちがいます！）のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「merusorami」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。