授乳中の母猫の元へ預けられた、生後0日の小さな保護子猫。母猫が見せた優しい対応が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は53万回を超え「なんだか小さい仔がいるけど、まあいいか」って顔してたww」「赤ちゃんみんなに愛を注いでくれる母性に泣ける」「このお母さん猫、偉いわ～」といったコメントが集まっています。

【動画：生後0日で保護された子猫→子育て中の『血のつながりのない母猫』に預けたら…驚きの光景】

まったり育児中の母猫

YouTubeアカウント「くろついch」に投稿されたのは、子猫たちを育てる母猫の様子です。

保護猫シェルターの新生児室には、母猫の「恵路（けいじ）」ちゃんと子猫たちが過ごしています。子猫たちは産箱から出て動き回るようになったそうです。恵路ママも人に甘えてまったり過ごしていたといいます。

託された小さな命と母猫のやさしさ

そんな中、投稿者さんに「子猫を保護したけどどうしたらいいか」と相談があり、受け入れることになったのだそう。

投稿者さんは恵路ママに、保護子猫にも母乳と温もりを与えてほしいとお願いしたそうです。

迎えられた子猫は、胎盤がついたままで保護されたとても小さな子でした。授乳中の恵路ママのそばに保護子猫が運ばれると、恵路ママは「知らないにおいがする」とあたりをくんくん嗅いでいたそうです。

その後、目の前の保護子猫に気づいて直接においを嗅ぎ、少し考えた恵路ママは、保護子猫の毛づくろいを始めたといいます。恵路ママのやさしさに、思わず感動してしまいます。

育児放棄された子猫も我が子に

実は、恵路ママは今回の保護子猫の前にも、育児放棄された子猫を受け入れていたのだそう。そのときも、においを嗅いで、少し考えた後に子猫を毛づくろいし、授乳してくれたといいます。

恵路ママは、たくさんの愛情を注ぎながら日々育児に励んでいるそうです。

動画には「最初「違うにおい！」ってカッと目を見開いたのに最後「まあいっか」みたいになってるの本当に尊い」「いじめられても仕方ない状況なのにみんなでちっちゃい子を守ってくれてる。動物ってすごいですね！」「全然関係ない子を受け入れてくれてホントにありがたいですね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「くろついch」では、投稿者さんご夫婦が行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「くろついch」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。