校内暴力（いじめ）問題が浮上し、ガールズグループLE SSERAFIM（ル・セラフィム）を脱退したキム・ガラムが、女優として活動をスタートする。

マネジメントkooは16日、キム・ガラムと専属契約を締結したと発表した。

マネジメントkoo側は、「キム・ガラムのYouTube活動を継続的に見守る中で、俳優としての無限の成長可能性と誠実な姿勢に深い印象を受けた」とし、「自身の夢をかなえるため、日々血のにじむような努力と成長を重ねる姿が、今回の専属契約を決定する最も重要なきっかけとなった」と説明した。

続けて、「演技力向上のために継続的なトレーニングと研究を深めており、短期間でも目覚ましい成長ぶりを見せている」とし、「演技だけでなく、グローバルな舞台を見据えて英語や日本語の学習にも継続的に時間を投資しており、ギター演奏も独学で習得するなど、新たな分野への挑戦と学びを止めないアーティスト」と紹介した。

また、「キム・ガラムは1日の大半を『俳優』という切実な夢を実現するための準備と自己啓発に費やしており、不足している部分を補うため絶えず努力する姿勢を高く評価した」とし、「社内での深い議論の末、今後の潜在力と無限の成長可能性が非常に大きいと確信し、専属契約を締結することになった」と伝えた。

キム・ガラムは2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。しかし、デビュー前に校内暴力の加害者だったとの疑惑が相次いで提起されると活動を中断し、デビューから18日でグループを脱退した。

その後、2024年に建国（コングク）大学へ進学し、メディア演技学を専攻している。

一方、マネジメントkooには、イ・ヨウォン、ハ・ソクジン、ソ・ジフンらが所属している。